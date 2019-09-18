Тендер на автогосномера отменили. Участников признали аффилированными

Конкурсная комиссия признала несостоявшимся тендер на закупку материалов для производства госномеров. Об этом сообщил сайт госзакупок.

Напомним, госпредприятие «Инфоком» в конце мая объявило тендер на закупку расходных материалов для производства государственных регистрационных знаков для автомототранспортных средств. За 64 миллиона 424,8 тысячи сомов планировали купить 400 тысяч пластин для госномеров и 400 термотрансферных пленок для горячего тиснения.

Заявки на участие подали три компании — ООО «Пресс-Т», ООО «Типография № 2» и ООО «Бластер плюс». Первая запросила за услуги по первому лоту 44 миллиона сомов, вторая — 52 миллиона сомов, третья — 52,4 миллиона сомов. Пленку ООО «Типография № 2» планировала поставить за 2,6 миллиона сомов, а ООО «Бластер Плюс» — за 2,5 миллиона сомов.

При проверке выяснилось, что один из учредителей ООО «Пресс-Т» Алексей Швечихин является также основателем ООО «Типография № 2».

Аффилированными оказались и ООО «Бластер Плюс» и ООО «Типография № 2». Владельцем ООО «Бластер плюс» на 49 процентов является немецкая компания ООО «Уч Бетайлигунгс гезелльштафт МБХ» — дочернее предприятие немецкой компании АО «Эрих Уч». Именно это АО владеет 49 процентами ООО «Утал», которое учредило ООО «Типография № 2».