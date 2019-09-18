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Общество

Тендер на автогосномера отменили. Участников признали аффилированными

Фото Sputnik Кыргызстан. Пластины для госномеров. Архивное фото

Конкурсная комиссия признала несостоявшимся тендер на закупку материалов для производства госномеров. Об этом сообщил сайт госзакупок.

Напомним, госпредприятие «Инфоком» в конце мая объявило тендер на закупку расходных материалов для производства государственных регистрационных знаков для автомототранспортных средств. За 64 миллиона 424,8 тысячи сомов планировали купить 400 тысяч пластин для госномеров и 400 термотрансферных пленок для горячего тиснения.

Заявки на участие подали три компании — ООО «Пресс-Т», ООО «Типография № 2» и ООО «Бластер плюс». Первая запросила за услуги по первому лоту 44 миллиона сомов, вторая — 52 миллиона сомов,  третья — 52,4 миллиона сомов. Пленку ООО «Типография № 2» планировала поставить за 2,6 миллиона сомов, а ООО «Бластер Плюс» — за 2,5 миллиона сомов.

При проверке выяснилось, что один из учредителей ООО «Пресс-Т» Алексей Швечихин является также основателем ООО «Типография № 2».

Аффилированными оказались и ООО «Бластер Плюс» и ООО «Типография № 2». Владельцем ООО «Бластер плюс» на 49 процентов является немецкая компания ООО «Уч Бетайлигунгс гезелльштафт МБХ» — дочернее предприятие немецкой компании АО «Эрих Уч». Именно это АО владеет 49 процентами ООО «Утал», которое учредило ООО «Типография № 2».
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