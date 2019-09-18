Угрозу потери истории видит в переходе на латиницу эксперт

Изменение алфавита с кириллицы на латиницу чревато потерей истории и связи со временем. Об этом на круглом столе заявил эксперт Марс Сариев.
«В Национальной библиотеке Узбекистана в Ташкенте 95 процентов книг на кириллице. А страна за последние годы, кроме учебников, книг не публикует», — сказал он.
По мнению эксперта Марата Суюнбаева, переход на латиницу может негативно отразиться на трудовых мигрантах, 90 процентов которых находится в России и Казахстане.
«Это все из-за русофобии, хотя они забывают, что кириллица не русский алфавит. Она была разработана двумя греками. Решение Казахстана о переходе связано больше с уменьшением информационно-культурного воздействия России, так как у них общая граница, а нам это не грозит», — считает он.
Напомним, что о переходе на латиницу заговорили в парламенте. По мнению депутата Алтынбека Сулайманова, внедрение латинского алфавита сблизит Кыргызстан с другими тюркоязычными государствами и облегчит изучение английского языка. Идею поддержал новый министр образования Каныбек Исаков. А вот президент КР Сооронбай Жээнбеков не видит смысла в переходе на латиницу. Против выступили и читатели 24.kg.