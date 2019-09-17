09:11
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Приграничные конфликты (172)

Конфликт на границе. Обстановка относительно стабильная

Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы оценивается как относительно стабильная. Об этом сообщает ГПС КР.

По ее данным, планируется, что сегодня состоится встреча пограничных представителей и представителей местных органов власти Кыргызстана и Таджикистана. Государственную пограничную службу КР будет представлять начальник Главного штаба — первый заместитель председателя ГПС КР полковник Абдикарим Алимбаев. Таджикскую делегацию возглавит начальник Главного штаба — первый заместитель командующего ПВ ГКНБ РТ генерал-майор Хикматулло Пираков.

Читайте по теме
Конфликт на границе. У погибшего военного остались трое детей и престарелая мать

По уточненным данным, в ходе перестрелки, произошедшей 16 сентября 2019 года на кыргызско-таджикском участке государственной границы, 13 человек — 7 военнослужащих и 6 гражданских лиц Кыргызстана — получили ранения различной степени и находятся в больнице Исфаны. Двое из них остаются в тяжелом состоянии. Остальные 11 человек будут транспортированы военно-транспортным самолетом Генерального штаба ВС КР в медицинские учреждения Бишкека.

Напомним, 14 сентября в селе Максат в местности «Футбольное поле» Лейлекского района Баткенской области на неописанном участке границы граждане Таджикистана начали строительные работы. Кроме того, таджикская сторона несогласованно высыпала 10 грузовиков щебня на условной линии границы в местности Жака-Орук.
Ссылка:
просмотров: 341
Версия для печати
Материалы по теме
Конфликт на границе. Пострадали 13 кыргызстанцев
Конфликт на границе. Ночь прошла спокойно
Конфликт на границе. Главы Погранслужб КР и РТ провели переговоры по телефону
Конфликт на границе. Дорога Ош — Баткен — Исфана пока открыта
В выходные наблюдается скопление людей на пунктах пропуска через госграницу
Конфликт на границе. Восемь пострадавших еще в больнице
Причины конфликта на границе Кыргызстан и Таджикистан выяснят совместно
Движение по дорогам Баткен — Исфана и Исфара — Ворух возобновлено
Конфликт на границе. Эвакуированные жители Ак-Сая под наблюдением медиков
С осколочными ранениями и ушибами из Ак-Сая в Баткен привезли девять человек
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане назвали самых злостных нарушителей Правил дорожного движения В Кыргызстане назвали самых злостных нарушителей Правил дорожного движения
Зачем? Бишкекчане прошлись полуголыми по&nbsp;торговому центру и&nbsp;вызвали гнев Зачем? Бишкекчане прошлись полуголыми по торговому центру и вызвали гнев
Самба, румба, ла-ла-ла. Бек Борбиев впервые записал песню на&nbsp;русском языке Самба, румба, ла-ла-ла. Бек Борбиев впервые записал песню на русском языке
Дело Атамбаева. Бывшего президента страны возмущает беззаконие Дело Атамбаева. Бывшего президента страны возмущает беззаконие
Бизнес
Оплачивайте коммунальные услуги в&nbsp;MegaPay, и&nbsp;на&nbsp;это есть пять причин Оплачивайте коммунальные услуги в MegaPay, и на это есть пять причин
Новосибирские инновации идут в&nbsp;Кыргызстан Новосибирские инновации идут в Кыргызстан
Генерал-майору авиации Кубанычбеку Орузбаеву исполнилось 70&nbsp;лет Генерал-майору авиации Кубанычбеку Орузбаеву исполнилось 70 лет
Рожденные со&nbsp;смартфоном в&nbsp;руках. Родители о&nbsp;воспитании детей поколения&nbsp;Z Рожденные со смартфоном в руках. Родители о воспитании детей поколения Z