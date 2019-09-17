Конфликт на границе. Обстановка относительно стабильная

Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы оценивается как относительно стабильная. Об этом сообщает ГПС КР.

По ее данным, планируется, что сегодня состоится встреча пограничных представителей и представителей местных органов власти Кыргызстана и Таджикистана. Государственную пограничную службу КР будет представлять начальник Главного штаба — первый заместитель председателя ГПС КР полковник Абдикарим Алимбаев. Таджикскую делегацию возглавит начальник Главного штаба — первый заместитель командующего ПВ ГКНБ РТ генерал-майор Хикматулло Пираков.

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По уточненным данным, в ходе перестрелки, произошедшей 16 сентября 2019 года на кыргызско-таджикском участке государственной границы, 13 человек — 7 военнослужащих и 6 гражданских лиц Кыргызстана — получили ранения различной степени и находятся в больнице Исфаны. Двое из них остаются в тяжелом состоянии. Остальные 11 человек будут транспортированы военно-транспортным самолетом Генерального штаба ВС КР в медицинские учреждения Бишкека.

Напомним, 14 сентября в селе Максат в местности «Футбольное поле» Лейлекского района Баткенской области на неописанном участке границы граждане Таджикистана начали строительные работы. Кроме того, таджикская сторона несогласованно высыпала 10 грузовиков щебня на условной линии границы в местности Жака-Орук.