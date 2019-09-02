Нариман Тюлеев уверен: продавший квартиры сотрудник мэрии действовал не один

Экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев прокомментировал дело о незаконной продаже квартир в доме, который он построил.

Сегодня пресс-служба мэрии распространила сообщение, что сотрудник управления муниципального имущества (УМИ) продал восемь муниципальных квартир в доме № 191 по улице Московской. Жилье предназначалось для передачи нуждающимся.

Выяснилось, что эти квартиры были конфискованы в рамках уголовного дела в отношении экс-мэра Бишкека Наримана Тюлеева.

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По словам бывшего градоначальника, когда встал вопрос об исполнении решения суда, ради возможности облегчить положение незаконно осужденных ребят он принял решение погасить ущерб.

«Я ожидал, что деньги просто разойдутся по карманам теми или иными путями, поэтому было принято решение отдать квартирами. В своем заявлении я просил, чтобы эти квартиры были выделены работникам бюджетных организаций. Полагал, что так они принесут реальную пользу стране и народу. Но даже эти квартиры смогли продать. Уверен, что этот человек действовал не один. Он просто не смог бы провернуть это. Верю, что следствие разберется и вернет то, что передавалось с благими намерениями», — сказал Нариман Тюлеев.