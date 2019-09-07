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Общество

65 лет в браке: В Бишкеке супружеская пара отметила железную свадьбу

Новые свидетельства о регистрации брака получили супруги Курмановы, отметившие накануне 65-летний юбилей свадьбы. Поздравить «молодоженов» пришли представители Ленинского акимиата, Первомайского ЗАГСа, друзья, дети и правнуки.

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Карпек Курманов — личность легендарная. Первый в Кыргызстане доктор юридических наук, участвовал в разработке многих законов суверенной республики, воспитал целую плеяду юристов.

У Анипы Курмановой тоже юридическое образование. После окончания института работала в Министерстве связи.

«Папа искал невесту двоюродному брату и попросил друга познакомить с девушками. Тот пригласил студенток на встречу, когда папа увидел маму, она ему понравилась. Он решил сам на ней жениться», — рассказал сын юбиляров Зайнидин Курманов.

Свадьба в 1954 году была очень скромной. Карпек Курманов — молодой сотрудник органов прокуратуры, четыре года назад окончивший Ленинградский юридический институт имени Калинина, Анипа — студентка.

«Пошли в ЗАГС и просто расписались. Домой вернулись, а родные кто что смог принес. Накрыли стол. Свадьбы в современном понимании и не было. Вот, решили устроить родителям настоящий праздник. Кто-то из родных посоветовал выписать повторный документ о регистрации: обновить и документ, и время», — признался Зайнидин Курманов.

У «молодоженов» трое детей, шестеро внуков и десять правнуков.
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