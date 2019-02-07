Нужны ли политические партии Кыргызстану? Бывший спикер Жогорку Кенеша профессор Зайнидин Курманов уверен, что необходимы. Более того, он считает, что стране ни в коем случае нельзя возвращаться к мажоритарной системе выборов депутатов, иначе появятся полевые командиры.

О своем видении партийного строительства Зайнидин Курманов рассказал в интервью 24.kg.

— Эксперты полагают, что классических политических партий в Кыргызстане нет. Вы согласны с этим мнением?

— В авторитарных странах лидеры государств сами занимаются партийным строительством, избирательным правом и строят свой парламентаризм. В демократических государствах процесс пускают на самотек. Дело строительства политических партий — дело их самих. Государство создает избирательные системы и дает возможность партиям решать, как им участвовать в политической жизни.

В 1990-е годы в Кыргызстане появились первые политические партии — ДДК, СДПК, «Асаба». Но многолетняя история не гарант жизнеспособности. То, что у нас есть, — это не партии. А парламентаризм без них — свадьба без невесты.

Да, нынешние партии отвечают заданным законодательством параметрам: собрались 10 человек, написали устав, прошли регистрацию, но реально работающих партий нет.

Партии Кыргызстана — это партии вождистского типа. А политбюро — клика лидера, куда входят родственники, друзья, собутыльники и где вся партия работает ради них. Зайнидин Курманов

Партия, конечно, должна быть другой. Она строится снизу. С первичных ячеек. Приходя к власти, устанавливает свой режим, проводит демократические реформы и отвечает реалиям времени, а не превращается в популистско-персоналистскую.

— Что необходимо сделать, чтобы избежать такой трансформации? Поменять избирательную систему?

— Избирательную систему страны, как и партии, надо строить. Этим должны заниматься профессионалы. Такие есть, но их мало. Соответственно избирательной системе должна быть сконструирована и модель политических партий. Сразу скажу, я против мажоритарной, иначе говоря, классической англо-саксонской системы выборов. Да, она хорошо себя зарекомендовала в США, Австралии, Новой Зеландии, Великобритании.

Согласно ей, кандидат баллотируется от партии, но должен из себя что-то представлять, чтобы за него проголосовали. У нас была мажоритарная система. Она нам близка и понятна. Применив ее, мы получили «легендарный» парламент. Но потом разнарядка, которую «сверху» спускали, исчезла и последующие выборы породили созывы очень низкого качества.

Мажоритарная система в наших условиях опасна тем, что могут появиться полевые командиры. Она дает высокий процент брака при отборе. Зайнидин Курманов

Не учитывает мнение колоссального числа избирателей. При пропорциональной избирательной системе выбраковка резко повышается и голоса электората распределяются в равной степени между партиями.

— То есть избирательная система у нас правильная. Тогда почему партии нежизнеспособны? Приходят в парламент и распадаются.

— Система-то правильная, но чтобы она себя на выборах оправдала, надо сделать открытые партийные списки. Тогда изменится облик политических партий и парламента. Он станет представительским органом.

— Но у нас списки формируют на съездах, которые проходят при журналистах и экспертах. Потом перечни кандидатов публикуются. Куда прозрачнее-то?

— Я говорю о том, что списки должны состоять из сливок общества, а не отбросов. И не должны меняться после того, как партия прошла в парламент, по воле партийного босса.

По сути, партийные лидеры, перекраивая списки кандидатов, попирают волю народа и нарушают Конституцию. Зайнидин Курманов

Но решать вопрос на законодательном уровне, похоже, никто не хочет. Понятное дело, все упирается в деньги. Места в первой десятке-двадцатке-тридцатке продают за доллары, а не за интеллект. Поэтому мы получаем парламент базаркомов, а не личностей. Потом жалуемся, что он неработоспособный.

— Иными словами, дело не в системе, а в партийном составе?

— Разумеется.

Нельзя менять списки после выборов. Нельзя создавать партии под выборы. Они обречены на уничтожение. Зайнидин Курманов

А баллотироваться в депутаты Жогорку Кенеша могут только те партийные деятели, которые в организации больше пяти лет. Тогда они не будут разваливать ее изнутри, перебегать из одного объединения в другое. Установите такие нормы, закрепите их законодательно и получите дееспособный парламент из партий, а не акционерных обществ.

Партии должны быть демократическими, популярными и авторитетными, состоящими из значимых в обществе персон.

Мы же голосуем за родственников, друзей и деньги. Но не за идеологию. Зайнидин Курманов

Люди должны понять,что надо голосовать за лучших. Но партии не выставляют лучших, они выставляют сумчатых. Поэтому мы имеем то, что имеем: примитивные политические организации, базирующиеся на долларах, и «карманный» парламент, лишенный собственного мнения.