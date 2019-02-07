Нужны ли политические партии Кыргызстану? Бывший спикер Жогорку Кенеша профессор Зайнидин Курманов уверен, что необходимы. Более того, он считает, что стране ни в коем случае нельзя возвращаться к мажоритарной системе выборов депутатов, иначе появятся полевые командиры.
О своем видении партийного строительства Зайнидин Курманов рассказал в интервью 24.kg.
— Эксперты полагают, что классических политических партий в Кыргызстане нет. Вы согласны с этим мнением?
— В авторитарных странах лидеры государств сами занимаются партийным строительством, избирательным правом и строят свой парламентаризм. В демократических государствах процесс пускают на самотек. Дело строительства политических партий — дело их самих. Государство создает избирательные системы и дает возможность партиям решать, как им участвовать в политической жизни.
В 1990-е годы в Кыргызстане появились первые политические партии — ДДК, СДПК, «Асаба». Но многолетняя история не гарант жизнеспособности. То, что у нас есть, — это не партии. А парламентаризм без них — свадьба без невесты.
Да, нынешние партии отвечают заданным законодательством параметрам: собрались 10 человек, написали устав, прошли регистрацию, но реально работающих партий нет.
Партии Кыргызстана — это партии вождистского типа. А политбюро — клика лидера, куда входят родственники, друзья, собутыльники и где вся партия работает ради них.Зайнидин Курманов
Партия, конечно, должна быть другой. Она строится снизу. С первичных ячеек. Приходя к власти, устанавливает свой режим, проводит демократические реформы и отвечает реалиям времени, а не превращается в популистско-персоналистскую.
— Что необходимо сделать, чтобы избежать такой трансформации? Поменять избирательную систему?
— Избирательную систему страны, как и партии, надо строить. Этим должны заниматься профессионалы. Такие есть, но их мало. Соответственно избирательной системе должна быть сконструирована и модель политических партий. Сразу скажу, я против мажоритарной, иначе говоря, классической англо-саксонской системы выборов. Да, она хорошо себя зарекомендовала в США, Австралии, Новой Зеландии, Великобритании.
Согласно ей, кандидат баллотируется от партии, но должен из себя что-то представлять, чтобы за него проголосовали. У нас была мажоритарная система. Она нам близка и понятна. Применив ее, мы получили «легендарный» парламент. Но потом разнарядка, которую «сверху» спускали, исчезла и последующие выборы породили созывы очень низкого качества.
Мажоритарная система в наших условиях опасна тем, что могут появиться полевые командиры. Она дает высокий процент брака при отборе.Зайнидин Курманов
Не учитывает мнение колоссального числа избирателей. При пропорциональной избирательной системе выбраковка резко повышается и голоса электората распределяются в равной степени между партиями.
— То есть избирательная система у нас правильная. Тогда почему партии нежизнеспособны? Приходят в парламент и распадаются.
— Система-то правильная, но чтобы она себя на выборах оправдала, надо сделать открытые партийные списки. Тогда изменится облик политических партий и парламента. Он станет представительским органом.
— Но у нас списки формируют на съездах, которые проходят при журналистах и экспертах. Потом перечни кандидатов публикуются. Куда прозрачнее-то?
— Я говорю о том, что списки должны состоять из сливок общества, а не отбросов. И не должны меняться после того, как партия прошла в парламент, по воле партийного босса.
По сути, партийные лидеры, перекраивая списки кандидатов, попирают волю народа и нарушают Конституцию.Зайнидин Курманов
Но решать вопрос на законодательном уровне, похоже, никто не хочет. Понятное дело, все упирается в деньги. Места в первой десятке-двадцатке-тридцатке продают за доллары, а не за интеллект. Поэтому мы получаем парламент базаркомов, а не личностей. Потом жалуемся, что он неработоспособный.
— Иными словами, дело не в системе, а в партийном составе?
— Разумеется.
Нельзя менять списки после выборов. Нельзя создавать партии под выборы. Они обречены на уничтожение.Зайнидин Курманов
А баллотироваться в депутаты Жогорку Кенеша могут только те партийные деятели, которые в организации больше пяти лет. Тогда они не будут разваливать ее изнутри, перебегать из одного объединения в другое. Установите такие нормы, закрепите их законодательно и получите дееспособный парламент из партий, а не акционерных обществ.
Партии должны быть демократическими, популярными и авторитетными, состоящими из значимых в обществе персон.
Мы же голосуем за родственников, друзей и деньги. Но не за идеологию.Зайнидин Курманов
Люди должны понять,что надо голосовать за лучших. Но партии не выставляют лучших, они выставляют сумчатых. Поэтому мы имеем то, что имеем: примитивные политические организации, базирующиеся на долларах, и «карманный» парламент, лишенный собственного мнения.