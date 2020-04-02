Давайте не будем лицемерить. Зайнидин Курманов об инициативе о референдуме

Инициатива о назначении референдума по изменению формы правления не нова и не оригинальна, заявил 24.kg экс-спикер Жогорку Кенеша профессор Зайнидин Курманов, комментируя законопроект депутата Курманкула Зулушева.

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По его словам, нужно признать — парламентская форма правления в Кыргызстане при наличии недееспособных партий и карманного Жогорку Кенеша себя не оправдала. Поэтому, как считает эксперт по парламентаризму, ее нужно менять.

«Вся власть и так была сосредоточена в руках одного человека, а высший законодательный орган — придаточное звено, как и правительство. Поэтому идея провести всенародное голосование и закрепить конституционно президентскую форму, которая де-юре и существует, обоснована. Что касается чрезвычайного положения и того, что в этот период нельзя вносить подобные инициативы, поясню: речь идет не о проведении плебисцита сегодня и сейчас, а только о перспективе его назначения. Если ЧП будет продлено и распространится на всю территорию, соответственно, никакого референдума не будет», — отметил Зайнидин Курманов.

Нам пора прекратить лицемерить и признать — построить парламентаризм у нас не получилось. Зайнидин Курманов

Напомним, что на общественное обсуждение вынесен законопроект о назначении референдума, на котором предлагается гражданам проголосовать, при какой форме правления они хотят жить — парламентской или президентской. Инициатор законопроекта — депутат парламента Курманкул Зулушев. Сам автор для комментариев недоступен. Документ размещен на сайте парламента.