Освобождение Азиза Батукаева. Адвоката Али Касымова отпустили под домашний арест

Адвоката Али Касымова, который проходит фигурантом по делу о незаконном освобождении Азиза Батукаева, отпустили под домашний арест. Информацию 24.kg подтвердил его сын Мурад Касымов.

Накануне сообщалось, что юрист согласился сотрудничать со следствием. Но, как уточнил Мурад Касымов, его отец себя виновным не признает. Он отрицает, что выполнял роль посредника и передавал деньги за освобождение Батукаева. «Он, как юрист, консультировал сестру Батукаева — Яху. Зачем лгать про какие-то деньги?» — недоумевает Мурад Касымов.

Он также ранее заявил журналистам, что показания против его 80-летнего отца дал экс-вице-премьер-министр Шамиль Атаханов.

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Уголовное дело о незаконном освобождении Азиза Батукаева возобновили в январе 2019-го. По делу проходят врачи, диагностировавшие рак криминальному авторитету. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.

В частности, бывшие министр здравоохранения Динара Сагинбаева, советник председателя ГСИН Калыбек Качкыналиев, вице-премьер-министр Шамиль Атаханов, спецпрокурор Майрамбек Акматалиев, генпрокурор Аида Салянова и другие.

Еще один подозреваемый в причастности к освобождению преступника — бывший секретарь Совета обороны (ныне Совет безопасности) и экс-председатель ГКНБ Бусурманкул Табалдиев — бесследно исчез. Его объявили в розыск.