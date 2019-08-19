Битва за бомбоубежище в Бишкеке. На чьей стороне правда

Жители многоэтажного дома № 37, расположенного в Бишкеке по улице Московской, всерьез опасаются за свою безопасность.

Неудобства, по их словам, начались в 2016 году, когда бывшее бомбоубежище под домом отдали в аренду под спортивный комплекс. «Строители разрушили несущие стены убежища. В результате «реконструкции» нарушена не только сейсмостойкость здания, но и его статическая устойчивость. Разрешительные документы жильцам не предъявляют, все попытки добиться их от арендаторов, осуществляющих «реконструкцию», игнорируются. Нарушаются права граждан на информацию о действиях, непосредственно угрожающих их жизни», — говорится в заявлении жильцов на имя президента Кыргызстана.

В июле 2019 года арендаторы наконец представили документы. Рассмотрев их, жильцы дома посчитали заключенный договор аренды между управлением муниципального имущества и ОсОО «М-Фитнес» от 16 февраля 2018-го незаконным. Как и разрешение, выданное на его основании Бишкекглавархитектурой от 24 мая 2019 года на перепрофилирование бомбоубежища.

Претензий много

«Мы собственники, а они без нашего разрешения сбивают замки в подвале, сами туда заходят. Начинают врать, что им надо что-то отремонтировать. Незаконно врезаются к нам в холодную воду, в канализацию и по плану — к отоплению с горячей водой, хотя, по идее, это все должно быть автономно. Когда хотят, воду выключают. У нас снизился напор, хотя спорткомплекс еще не заработал. Представляю, что будет, когда они откроются. Вода даже до третьего этажа не поднимется», — высказалась одна из жительниц дома.

А самое главное — в бомбоубежище срезали все несущие стены, там теперь как футбольное поле. Если что-то случится, все рухнет. Жительница дома № 37

«Кроме того, чтобы не чистить старую вентиляцию, они проделали дыры для вытяжки в наш подвал. Что делают, непонятно. Документов не представляют. Наш дом построен в 1980-х годах на совесть. Он считался одним из самых стойких. В свое время, когда делали ремонт, перфораторы ломались. А сейчас мы опасаемся за безопасность здания», — добавила женщина.

По словам другого жильца — бывшего домкома Оморбека Джамакеева, арендаторы обещали благоустроить прилегающую территорию. По периметру дома растут цветы, деревья, кустарники.

«Это спасает нас от жары знойным летом. Нам пообещали, что плодородный слой земли снимут, под ним проложат водонепроницаемый материал и вернут землю на место. И даже купят цветы для озеленения. Однако вместо этого со стороны улицы Московской они завезли гравий и часть участка уже забетонировали. Придомовый участок — наша частная собственность. Мало того что под окнами выхлопные газы от машин, так теперь еще и горячий воздух будет дуть. Пусть нашу землю вообще не трогают!» — возмутился 72-летний пенсионер.

Бывшее бомбоубежище, по словам Оморбека Джамакеева, долгие годы было головной болью жильцов: «Крысы, комары, бомжатник — чего там только не было. Объект перепродавали. Все, что «пахло» железом, давно срезали, увезли. Куда мы только не жаловались. И когда нашелся арендатор, мы приободрились. Нам обещали отремонтировать трубы в подвале, чтобы не подтекало в бомбоубежище. Но я сразу сказал: «Это не одолжение нам, вы делаете для себя, чтобы вас не топило».

В Бишкекглавархитектуре подтвердили, что помещение было в неудовлетворительном состоянии.

Оно потеряло свое значение как противорадиационное убежище. Отсутствуют вентиляционные улитки, моторы, цистерны, электрощитовые, кабеля, дверные проемы и другое. Требуется капитальный ремонт.

На основании письма и типового договора с УМИ выдано архитектурно-техническое заключение на перепрофилирование объекта с перепланировкой нежилых помещений под спортивно-оздоровительный комплекс. Нарушений со своей стороны на предприятии не нашли.

Ждут не жалоб, а благодарности

До недавнего времени руководил ОсОО «М-Фитнес» Бекжан Усеналиев. После перерегистрации в июле 2019-го компанию возглавил Руслан Исмаилов. Жильцы с ним не встречались. Курирует объект представитель ОсОО Азамат Осмонкулов.

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Он настаивает: нарушений с их стороны нет. «Более того, мы делаем очень большой вклад для дома. Это помещение в последние годы только разворовывалось, а мы его восстанавливаем. Раньше там были и клопы, и комары, вонь, сырость. Мы высушили помещение, в идеальный вид приводим. Дом оседает, делаем гидроизоляцию. Жильцы должны радоваться, а не жаловаться», — уверен представитель компании-арендатора Азамат Осмонкулов.

«Только труб в подвале поменяли примерно на 300 тысяч сомов. Если у кого-то из жильцов возникают проблемы, то бесплатно отправляем специалистов и за свой счет чиним. Так помогаем малоимущим. На День защиты детей выделили деньги и организовали праздник. Плюс около 1,5 миллиона сомов заложено на обустройство двора. В планах — уложить брусчатку, поставить мусорные баки, восстановить детскую площадку. Кроме того, как запустим спортзал, предусмотрим скидки для детей и пожилых людей. Какой другой бизнесмен будет так делать?» — поделился он планами с 24.kg.

Аренду исправно оплачиваем — 75 тысяч сомов в месяц. За время ремонта уже 1,5 миллиона сомов оплатили. Столько всего сделали, а они так неблагодарно поступают! Азамат Осмонкулов

Представитель компании уверяет, что несущие стены они не трогали. «Мы бизнесмены, поэтому понимаем, какую ответственность несем, не одним днем живем. Мы открыты, всегда можно зайти и посмотреть, чем мы там занимаемся. Что касается подключения к отоплению, так оно нам вообще не нужно. Мы установили очень дорогую систему вентиляции, которая и будет обогревать. Для этого мы дополнительно запросили у «Северэлектро» 120 киловатт. Так что вентиляция пусть их вообще не касается», — подчеркнул Азамат Осмонкулов.

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На вопрос, почему вытяжку вывели в подвал, который находится в частной собственности жильцов, Азамат Осмонкулов однозначно не ответил. «Как подвал может быть частной собственностью граждан, если он стоит на балансе мэрии? За аренду же мы муниципалитету платим. Пусть с ним и разбираются», — попытался оправдать действия строителей куратор объекта, добавив, что раньше вообще не было вентиляции. А затем сказал: «Там свои выходы были, мы по ним же и вывели вентиляцию».

«Что касается холодной воды, то нет таких работ, чтобы вода всегда была открыта. Максимум — когда что-то нужно заполнить или люди умываются. Когда мы воду брали, жильцов предупреждали. Все было с разрешения Джамакеева. У нас там работает-то всего 15 человек», — добавил куратор объекта.

Проблем с большинством жителей, по словам Азамата Осмонкулова, нет. «Там только один человек ведет себя неадекватно — бывший домком. Мы с ним по-хорошему разговариваем, дипломатическим путем пытаемся прийти к компромиссу. Я не знаю, что он от нас хочет. Каждый день предъявляет какие-то претензии, препятствует работе, замки в подвале меняет, самоуправством занимается. Даже милицию вызывал, пользуется тем, что официальным домкомом сейчас является его дочь», — негодует он.

У нас достаточно фактов на него. За то, что он препятствует работам, мы уже можем заявление написать. Просто жалеем пожилого человека. Азамат Осмонкулов

Чиновники проблем не видят

В управлении муниципального имущества нарушений со стороны арендаторов не видят.

«Помещение в аренду предоставлено на законных основаниях. Выставляли объект на конкурс с особым условием: победитель должен произвести капремонт за свой счет. Что он и сделал. Исправно вносит арендную плату. Полностью исполняет договорные отношения. У нас претензий нет, как и у большинства жильцов. Среди них проводили разъяснительную работу. Зачем здание будет простаивать, сырость разводить и все такое? Потом будет идти деформация здания. Бетон со временем портится... Вроде все жильцы были не против. Однако в последнее время некие лица препятствуют работам, и арендаторы не могут запустить объект», — прокомментировал 24.kg ситуацию главный специалист отдела аренды муниципального имущества УМИ Баястан Курманов.

Как куратор объекта, он несколько раз выезжал на место для урегулирования вопроса. «Со стороны Оморбека Джамакеева идет давление, он грозит жильцами, тем, что напишет туда, напишет сюда. Мы учитываем его возраст и идем на уступки, но он сначала говорит одно, потом другое. Поэтому никак не можем прийти к компромиссу», — посетовал он.

Оморбек Джамакеев подчеркнул, что не преследует цели кого-то наказать. «Главное — чтобы нашему дому не нанесли вреда. Снесенные стены уже не восстановишь. Все, что надо было, они сделали. Но мы против, чтобы вместо земли под нашими окнами был бетон и подключались к нашим инженерным сетям», — сказал пенсионер.

В аппарате президента заявление жильцов приняли, отправив на исполнение в мэрию и городскую прокуратуру. Пока арендаторов никто не побеспокоил. Открыть спорткомплекс они планируют уже в октябре.