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Власть

В мэрии Бишкека признали, что хаотичная застройка нарушила ирригационные сети

Азиз Суракматов провел традиционную планерку в мэрии Бишкека.
 
По данным пресс-службы муниципалитета, чиновники озабочены недостаточным поливом зеленых насаждений. Градоначальник поручил подчиненным организовать своевременный полив в городе и взять под контроль его обеспечение.
 
На планерке также обсудили вопрос узаконения земельных участков горожан; строительство парков и зон отдыха; стандартизацию уличных аншлагов.
 
Мэр столицы дал поручение акимам совместно с МП «Бишкекглавархитектура», управлениями земельных ресурсов и землепользования и строительства муниципалитета открыть мини-штабы для встреч с горожанами для решения их вопросов  в порядке, установленном законодательством.
 
Глава Зеленхоза Эльнура Жолдошева отметила, что хаотичная застройка в столице привела к нарушению ирригационных сетей, особенно во дворах многоэтажных домов.
 
Отметим, ежегодно МП «Бишкекзеленхоз» составляет договор на подачу порядка 43 миллионов кубометров воды, но город получает влаги гораздо меньше.
 
Схема ирригационных сетей не обновлялась с 1983 года, предложено серьезно откорректировать проект «Схема озеленения и ирригации города».
 
Сообщается, что до 1 сентября в жилмассивах «Эне-Сай», «Ак-Ордо», «Ак-Бата», «Мурас-Ордо» и «Дордой» установят трансформаторные подстанции и протянут кабеля. Таким образом, все жилые массивы столицы будут обеспечены электричеством. 
 
В титульном списке строек на 2019 год также предусмотрены ремонт и строительство дорог, тротуаров столицы. По данным УКС, к 10 августа планируется полное завершение конкурсных отборов, а в середине августа начнутся дорожные работы в рамках второй фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети Бишкека» за счет гранта КНР.
 
МП «Бишкекасфальтсервис» поручено подготовить список проблемных участков, где нет арыков.
 
 
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