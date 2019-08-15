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Общество

Кто сможет получить пенсионные накопления на лечение рака, рассказали в Соцфонде

Первый заместитель председателя Соцфонда Кыргызстана Гульнура Джуматаева объяснила на пресс-конференции, что речь о накопительной части пенсии.

«Накопительный компонент введен с 2009 года — каждый человек, работающий в организованном секторе, перечисляет 2 процента от заработной платы в месяц. Крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели таких отчислений не делают. Кроме того, освобождены от оплаты женщины до 1969 года рождения и мужчины до 1964 года рождения. Они не смогут использовать средства для оплаты лечения онкологических заболеваний», — рассказала она.

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Гульнура Джуматаева добавила, что средства накопительной части в настоящее время выплачиваются в трех случаях: по достижении пенсионного возраста, при переезде на постоянное место жительства в другую страну и в случае смерти — наследникам.

«Мы расширяем перечень. Досрочно один раз можно будет получить пенсионные накопления в случае болезни. Сейчас с Минздравом работаем над перечнем заболеваний», — сказала она.

Воспользоваться накопленными средствами в случае заболевания ребенка или родственника не получится.

Гульнура Джуматаева добавила, что законопроект на общественном обсуждении и согласовании с министерствами и ведомствами.
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