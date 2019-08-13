МВД не намерено преследовать участников беспорядков 7-8 августа

В МВД опровергли информацию, что жители Кой-Таша не могут попасть к себе домой, а получившие ранения боятся обращаться за помощью к медикам.

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Министерство внутренних дел официально заявляет, что расследование по фактам событий 7-8 августа будут вести объективно и только законными методами с соблюдением всех прав и законных интересов.

В настоящее время органы внутренних дел проводят необходимые следственные мероприятия, изучаются видео- и фотоматериалы, опубликованные в информагентствах и социальных сетях.

«Сотрудники органов внутренних дел проводят работу только в рамках закона, никаких вымогательств, угроз, преследований нет. В случае неправомерных действий со стороны работников милиции граждане могут обратиться с жалобами в МВД или прокуратуру», — пояснили в пресс-службе ведомства.