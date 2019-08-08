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Общество

Задержание Алмазбека Атамбаева. Сотрудники силовых структур покинули Кой-Таш

Сотрудники милиции и других силовых структур Кыргызстана уехали из Кой-Таша, где сегодня пытались задержать бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.

Отметим, что до этого заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов вел переговоры со сторонниками Алмазбека Атамбаева. Он требовал, чтобы шестерых работников спецназа, которые находятся в доме бывшего главы государства, отпустили. Однако переговоры прошли неудачно, местные жители отказались отпускать их до утра.

Все спецслужбы покинули территорию Кой-Таша.
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