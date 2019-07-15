Пандусы в Бишкеке смертельно опасны: блогеры-колясочники провели акцию

В Бишкеке представители общественного фонда «Келечек Плюс» в рамках программы «Партнерство для инноваций — P4I» провели акцию по проверке на прочность городских пандусов. Выяснилось, что установленные спуски и подъемники опасны для жизни.

Акция прошла в рамках проекта «Сам себе режиссер». Молодые блогеры с инвалидностью рассказывают о своих правах и возможностях. Один из участников Аман, не доехав и до середины пандуса, установленного в подземном переходе у филармонии, слетел с коляски.