Пандусы в Бишкеке смертельно опасны: блогеры-колясочники провели акцию

В Бишкеке представители общественного фонда «Келечек Плюс» в рамках программы «Партнерство для инноваций — P4I» провели акцию по проверке на прочность городских пандусов. Выяснилось, что установленные спуски и подъемники опасны для жизни.
Акция прошла в рамках проекта «Сам себе режиссер». Молодые блогеры с инвалидностью рассказывают о своих правах и возможностях. Один из участников Аман, не доехав и до середины пандуса, установленного в подземном переходе у филармонии, слетел с коляски.
«Что доказывает — можно было свернуть себе шею. Или как минимум получить ушибы. Для акции мы нашли человека спортсмена-экстремала. Но мы должны постоянно помнить, что лица с инвалидностью, пожилые граждане и родители с малышами на коляске. И они рискуют каждый день, не имея другого выбора», — говорят в «Келечеке».
Напомним, что в Кыргызстане насчитывается 168,2 тысячи лиц с ограниченными возможностями здоровья. Часть из них — инвалиды-колясочники, для которых очень важно наличие пандусов. Их отсутствие для ЛОВЗ превращается в настоящее испытание.