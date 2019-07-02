Суд по ремонту Исторического музея. В отводе судьи отказано

В Первомайском районном суде Бишкека начинается процесс по уголовному делу о коррупции при реконструкции Исторического музея и ипподрома в Чолпон-Ате.

Обвиняемыми по делу проходят экс-заведующая отделом гражданского развития, религиозной и этнической политики аппарата президента Мира Карыбаева и бывший премьер-министр Сапар Исаков.

Ранее адвокат Сапара Исакова Нурбек Токтакунов заявил отвод судье Айбеку Эрнис уулу. Он мотивировал это тем, что судья рассматривал дело Омурбека Текебаева.

Выйдя из совещательной комнаты, судья Айбек Эрнис уулу отказал в удовлетворении ходатайства.

Он отметил, что, согласно УПК, судья не имеет права председательствовать на процессе, если он участвовал в качестве следственного судьи, законного представителя подозреваемого, обвиняемого или потерпевшего, является близким родственником участника процесса.

В июле 2018 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея. Ущерб государству составил 307 миллионов 650 тысяч сомов.