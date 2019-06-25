Суд по ремонту Исторического музея. Потерпевшим признан Минфин

В Первомайском районном суде Бишкека начинается процесс по уголовному делу о коррупции при реконструкции Исторического музея и ипподрома в Чолпон-Ате. Обвиняемыми по делу проходят экс-заведующая отделом гражданского развития, религиозной и этнической политики аппарата президента Мира Карыбаева и бывший премьер-министр Сапар Исаков.

До начала судебного заседания суд установил личность представителя потерпевшей стороны. Потерпевшей стороной признано Министерство финансов. В суде ведомство представляет Аяна Сыдыкова.

Адвокат Миры Карыбаевой заявил ходатайство об ознакомлении с уголовным делом.

Обвиняемые поддержали, прокуроры не возразили.

Судья Айбек Эрнис уулу удовлетворил ходатайство и отложил процесс до 2 июля.

В июле 2018 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея. Ущерб государству составил 307 миллионов 650 тысяч сомов.