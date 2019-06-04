Задержание Аиды Саляновой. Условия содержания экс-генпрокурора проверят

Сотрудники Национального центра по предупреждению и борьбе с пытками выехали в ИВС к задержанной накануне Аиде Саляновой. Об этом 24.kg сообщил глава центра Нурдин Сулайманов.

Читайте по теме Незаконное освобождение Азиза Батукаева. Салянову обвиняют в злоупотреблении

По его словам, накануне он прочитал в интернете, что Аида Салянова больна, и поэтому посчитал нужным направить к ней работников. Официально к нему никто не обращался — ни адвокаты, ни родственники.

Экс-генеральный прокурор задержана в рамках уголовного дела о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева. Как утверждает лидер парламентской фракции «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов, показания против нее дал заместитель прокурора Нарынской области Майрамбек Акматалиев. Он пошел на сделку со следствием. Накануне также проведена очная ставка с Людмилой Усмановой, которая была заместителем Аиды Саляновой в 2013 году. Следователь оставил Людмилу Усманову под подпиской о невыезде. Сегодня Первомайский районный суд изберет меру пресечения Аиде Саляновой.

Напомним, что уголовное дело о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева возобновили в январе 2019-го. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие ему рак. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.

В частности, милиция задержала бывшего министра здравоохранения Динару Сагинбаеву, экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева, бывшего вице-премьер-министра Шамиля Атаханова, а также экс-спецпрокурора Майрамбека Акматалиева. Решением суда Динару Сагинбаеву и Майрамбека Акматалиева отпустили из-под стражи.