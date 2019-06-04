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Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева (50)

Незаконное освобождение Азиза Батукаева. Салянову обвиняют в злоупотреблении

Экс-генерального прокурора Кыргызстана Аиду Салянову задержали сегодня в рамках уголовного дела о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева. Ей предъявляют обвинение в злоупотреблении служебными полномочиями.

По делу также проходит бывший заместитель Аиды Саляновой Людмила Усманова. Как сообщили 24.kg источники в правоохранительных органах, следователь взял с нее подписку о невыезде. Ожидается, что санкция об избрании меры пресечения Аиде Саляновой будет вынесена уже сегодня. Родственники экс-генпрокурора рассказали, что задержанная сильно больна и нуждается в лечении.

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Напомним, что уголовное дело о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие ему рак. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.

В частности, милиция задержала бывшего министра здравоохранения Динару Сагинбаеву, экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева, бывшего вице-премьер-министра Шамиля Атаханова, а также экс-спецпрокурора Майрамбека Акматалиева. Решением суда Динару Сагинбаеву и Майрамбека Акматалиеваотпустили из-под стражи.
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