Незаконное освобождение Азиза Батукаева. Салянову обвиняют в злоупотреблении

Экс-генерального прокурора Кыргызстана Аиду Салянову задержали сегодня в рамках уголовного дела о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева. Ей предъявляют обвинение в злоупотреблении служебными полномочиями.

По делу также проходит бывший заместитель Аиды Саляновой Людмила Усманова. Как сообщили 24.kg источники в правоохранительных органах, следователь взял с нее подписку о невыезде. Ожидается, что санкция об избрании меры пресечения Аиде Саляновой будет вынесена уже сегодня. Родственники экс-генпрокурора рассказали, что задержанная сильно больна и нуждается в лечении.

Читайте по теме Освобождение Азиза Батукаева. За что сидел вор в законе и как покинул тюрьму

Напомним, что уголовное дело о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева

в январе 2019 года. По нему

врачи и лаборант, диагностировавшие ему рак. Кроме того, в деле фигурируют бывшие

.

В частности, милиция задержала бывшего министра здравоохранения Динару Сагинбаеву, экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева, бывшего вице-премьер-министра Шамиля Атаханова, а также экс-спецпрокурора Майрамбека Акматалиева. Решением суда Динару Сагинбаеву и Майрамбека Акматалиеваотпустили из-под стражи.