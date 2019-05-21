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Общество
Сюжет: Скандалы в сфере культуры (61)

Скандал в музее. Главный хранитель объяснила, почему нарушила регламент

Скандал в Кыргызском национальном музее имени Гапара Айтиева набирает обороты.

В 24.kg попала объяснительная главного хранителя музейных ценностей Айгуль Мамбетказиевой на имя директора, народного художника Юристанбека Шыгаева, который вынес из хранилища два подлинника — один кисти Николая Сверчкова «Лошадь с собакой», другой — «Портрет Бакунина» Николая Ге — и вернул поврежденными.

Айгуль Мамбетказиева признала, что она действительно пустила 25 апреля в хранилище главного реставратора и председателя Союза художников Таалайбека Усубалиева, нарушив регламент, поскольку разрешения у руководства музея на посещение запасников она не получила.

Далее Айгуль Мамбетказиева пояснила, что она никогда так не поступила бы, но ей известно, что Юристанбек Шыгаев обещал Таалайбеку Усубалиеву организовать выставку его отреставрированных работ.

«В итоге вскрылось еще большее нарушение, о котором молчали пять лет», — пишет Айгуль Мамбетказиева, указывая на то, что подлинники полотен художников ХIХ века директор вернул испорченными.

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В музее 24.kg рассказали, что Айгуль Мамбетказиева в  объяснительной отразила недостоверные сведения, написав, будто Таалайбек Усубалиев реставрирует картины за свой счет.

«В 2016 году для реставрации полотен Таалайбеку Усубалиеву выделили 870 тысяч сомов из государственного бюджета», — подчеркнули в музее ИЗО.

Сегодня стало известно, что Юристанбек Шыгаев написал заявление с просьбой об отпуске с последующим увольнением.  

Он утверждает, что все исправит, а министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов просит дождаться итогов работы комиссии. Бывший глава министерства Султан Раев заявил, что ничего не понимает и ошеломлен поступком Шыгаева.
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