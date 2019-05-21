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Общество

Махабат Мавлянова заступилась за советника мэра Гулю Алмамбетову

Депутат Жогорку Кенеша Махабат Мавлянова объяснила свое предложение кыргызским невестам не надевать свадебные платья с декольте. Ее видеообъяснение распространила пресс-служба парламента.

По словам Махабат Мавляновой, ее просьба связана с национальными ценностями и никак не противоречит светскому строю.

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«На каждом пышном мероприятии, тем более на свадьбе, присутствуют аксакалы, гости из сел. Поэтому из уважения к старшим я прошу невесток не надевать слишком открытые платья. Это вопрос воспитания, о котором мы забыли в последние годы. Это была лишь просьба, не собираюсь никого ограничивать в выборе одежды, не буду инициировать законопроект, регулирующий внешний вид женщин. Каждый волен поступать как хочет. Это лишь мое мнение и совет молодым девушкам», — сказала она.

Махабат Мавлянова считает, что советник мэра Бишкека Гуля Алмамбетова поддалась эмоциям, когда нецензурно прокомментировала совет депутата кыргызским невестам.

«Работу мэрии и градоначальника Азиза Суракматова оцениваю положительно. В этом, наверное, есть и заслуга Гули Алмамбетовой. Хорошего специалиста не стоит увольнять за эмоциональное сообщение», — сказала нардеп.
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