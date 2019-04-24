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Общество
Сюжет: Дело таможенников (16)

Адамкул Жунусов не в состоянии предстать перед судом. У него инсульт

В Октябрьском районном суде Бишкека продолжают рассматривать уголовное дело в отношении сотрудников таможни и экс-главы ГТС Адамкула Жунусова.

В суде его адвокат заявил ходатайство о приостановлении уголовного дела. По словам юриста, его подзащитный не может предстать перед судом.

Судья зачитал справку о том, что Адамкулу Жунусову диагностировали инсульт и инфаркт головного мозга.

Адвокаты других подсудимых выступили против ходатайства. 

Суд оставил вопрос открытым, заявив, что ходатайство рассмотрят на следующем заседании.

В числе обвиняемых, помимо Адамкула Жунусова, значатся Нурбек Айбашев, Абдывахат Сулайманов, Замирбек Ниязалиев, Болот Бирназаров, Азамат Сулайманов, Эмиль Кадинов, Тилек Курманов, Кубанычбек Абдрахманов, Бактыбек Аманов, Семетей Кайыпов, Оролбек Бакыбеков, Гульзат Шералиева, Маршалбек Бейшеев, Марта Байзакова. Им инкриминируют коррупцию и халатность.

Адамкула Жунусова объявили в межгосударственный розыск. В декабре 2018 года в международном аэропорту имени Гейдара Алиева в Баку (Азербайджан) его задержали и в сопровождении сотрудников ГСБЭП доставили в Кыргызстан.
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