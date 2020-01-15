Дело таможенников. В суде допросили представителя ГТС

В Октябрьском районном суде Бишкека продолжилось судебное разбирательство по обвинению в коррупции, халатности и злоупотреблении служебным положением 15 сотрудников Государственной таможенной службы. На скамье подсудимых также бывший глава ГТС Адамкул Жунусов.

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В ходе судебного заседания был допрошен в качестве свидетеля замначальника управления ГТС Руслан Бейшеналиев.

Он рассказал, что во время следствия его приглашали на допрос в качестве специалиста.

«Меня ознакомили с двумя документами. Следователь спросил, как ведется переписка с Китаем в ГТС. Я ответил, что ведомство ее ведет по электронной почте, иногда традиционным способом. Содержание документов при допросе не обсуждалось», — сказал Руслан Бейшеналиев.

Фото 24.kg. Суд по уголовному делу в отношении сотрудников Таможенной службы

Напомним, что скандал разразился на таможне «Северная» в 2018 году. В конце мая сотрудники ГСБЭП задержали бывшего начальника Нурбека Айбашева. Ему предъявили обвинение по статье «Злоупотребление должностным положением» и водворили в СИЗО-1.

По версии следствия, при содействии Нурбека Айбашева и других работников таможни компании уклонялись от уплаты пошлин и других необходимых платежей.