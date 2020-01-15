16:21
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело таможенников

Дело таможенников. В суде допросили представителя ГТС

В Октябрьском районном суде Бишкека продолжилось судебное разбирательство по обвинению в коррупции, халатности и злоупотреблении служебным положением 15 сотрудников Государственной таможенной службы. На скамье подсудимых также бывший глава ГТС Адамкул Жунусов.

Читайте по теме
Дело таможенников. Обвиняемые против присутствия журналистов на процессе

В ходе судебного заседания был допрошен в качестве свидетеля замначальника управления ГТС Руслан Бейшеналиев.

Он рассказал, что во время следствия его приглашали на допрос в качестве специалиста.

«Меня ознакомили с двумя документами. Следователь спросил, как ведется переписка с Китаем в ГТС. Я ответил, что ведомство ее ведет по электронной почте, иногда традиционным способом. Содержание документов при допросе не обсуждалось», — сказал Руслан Бейшеналиев.

24.kg
Фото 24.kg. Суд по уголовному делу в отношении сотрудников Таможенной службы

Напомним, что скандал разразился на таможне «Северная» в 2018 году. В конце мая сотрудники ГСБЭП задержали бывшего начальника Нурбека Айбашева. Ему предъявили обвинение по статье «Злоупотребление должностным положением» и водворили в СИЗО-1.

По версии следствия, при содействии Нурбека Айбашева и других работников таможни компании уклонялись от уплаты пошлин и других необходимых платежей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140576/
просмотров: 685
Версия для печати
Материалы по теме
Дело таможенников. Обвиняемые против присутствия журналистов на процессе
Разбирательство по делу экс-главы таможни Адамкула Жунусова приостановили
Адамкул Жунусов не в состоянии предстать перед судом. У него инсульт
Сбежавший экс-глава таможни Кыргызстана Адамкул Жунусов задержан в Баку
В Кыргызстане задержали заместителя начальника таможни «Северная»
О расследовании резонансных дел рассказали в Совете безопасности
Дело таможенников. Миллионы в кармане, гроши в декларациях
Таможенников обвиняют в коррупции. Есть первые задержанные
Следствие по делу таможенников продлили. Одного из обвиняемых отпустили домой
Суд не отпустил Нурбека Айбашева под домашний арест
Популярные новости
Убийство Улана Салянова. Обвиняемые готовы в&nbsp;суде назвать имена неких чиновников Убийство Улана Салянова. Обвиняемые готовы в суде назвать имена неких чиновников
Делай, как муфтий. В&nbsp;Сети обсуждают физическую форму Максатбека Токтомушева Делай, как муфтий. В Сети обсуждают физическую форму Максатбека Токтомушева
Нападение на&nbsp;Болота Темирова. Камчыбек Ташиев ответил редактору Factcheck.kg Нападение на Болота Темирова. Камчыбек Ташиев ответил редактору Factcheck.kg
Следствие по&nbsp;делу Курсана Асанова завершается Следствие по делу Курсана Асанова завершается
Бизнес
Купи флагман от&nbsp;Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в&nbsp;подарок! Купи флагман от Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в подарок!
Успешное развитие. Как в&nbsp;Ноокате внедрили новый способ очистки улиц Успешное развитие. Как в Ноокате внедрили новый способ очистки улиц
Как исцеляют сердца в&nbsp;клинике Acıbadem Как исцеляют сердца в клинике Acıbadem
В&nbsp;Казахстане ужесточили наказание за&nbsp;преступления против несовершеннолетних В Казахстане ужесточили наказание за преступления против несовершеннолетних
15 января, среда
16:01
На телефон доверия для детей звонили более 143 тысяч раз. Большинство ошибочно На телефон доверия для детей звонили более 143 тысяч ра...
15:24
То дети мерзнут, то женщины виноваты. Камчыбек Жолдошбаев снова отличился
15:13
Дело таможенников. В суде допросили представителя ГТС
14:40
Вице-премьер-министр Жениш Разаков встретился с жителями села Кок-Таш
14:28
Идет реформа. Директор Исторического музея прокомментировал увольнения