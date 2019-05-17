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Общество
Сюжет: Дело таможенников (18)

Разбирательство по делу экс-главы таможни Адамкула Жунусова приостановили

Судебное разбирательство по делу экс-главы Таможенной службы Адамкула Жунусова приостановили. Об этом 24.kg сообщил адвокат Рустам Абдурауфов. 

По его словам, адвокаты заявили ходатайство о проведении экспертизы по выявлению реального ущерба государству.

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«Суд удовлетворил ходатайство о назначении комиссионной экспертизы. В материалах дела есть только предварительный расчет ущерба государству в 166 миллионов сомов. В деле отсутствует экспертиза, есть только служебные записки сотрудников таможни, на основании которых составлен расчет ущерба. Однако эти документы с разными цифрами. Экспертизу проведет Государственная судебно-экспертная служба», — сказал Рустам Абдурауфов.

В числе обвиняемых, помимо Адамкула Жунусова, по делу проходят Нурбек Айбашев, Абдывахат Сулайманов, Замирбек Ниязалиев, Болот Бирназаров, Азамат Сулайманов, Эмиль Кадинов, Тилек Курманов, Кубанычбек Абдрахманов, Бактыбек Аманов, Семетей Кайыпов, Оролбек Бакыбеков, Гульзат Шералиева, Маршалбек Бейшеев, Марта Байзакова. Им инкриминируют коррупцию и халатность.

В декабре 2018 года Адамкула Жунусова задержали в международном аэропорту имени Гейдара Алиева в Баку (Азербайджан) и экстрадировали в Кыргызстан.
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