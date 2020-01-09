Дело таможенников. Обвиняемые против присутствия журналистов на процессе

В Октябрьском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по обвинению в коррупции, халатности и злоупотреблении служебным положением 15 сотрудников Государственной таможенной службы. На скамье подсудимых также бывший глава ГТС Адамкул Жунусов.

Адвокаты подсудимых внесли ходатайство о запрете представителям СМИ присутствовать на судебном процессе. Они аргументировали прошение тем, что журналисты могут повлиять на формирование негативного общественного мнения и исказить информацию.

Гособвинение выступило против. Прокуроры отметили, что заседание проходит в открытом режиме.

Председательствующий на процессе судья Болотбек Абдуллаев отказал в удовлетворении ходатайства. Журналисты могут присутствовать в зале заседаний и освещать громкий процесс по так называемому делу таможенников.

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Напомним, что скандал разразился на таможне «Северная» в 2018 году. В конце мая сотрудники ГСБЭП задержали бывшего начальника Нурбека Айбашева. Ему предъявили обвинение по статье «Злоупотребление должностным положением» и водворили в СИЗО-1.

По версии следствия, при содействии Нурбека Айбашева и других работников таможни компании уклонялись от уплаты пошлин и других необходимых платежей.

Следом был задержан заместитель председателя Государственной таможенной службы Замирбек Ниязалиев. По делу также проходит бывший начальник управления организации таможенного контроля ГТС Болот Бирназаров.

В ГСБЭП заявляли, что преступные деяния таможенников обошлись государству в 166 миллионов сомов.

В числе обвиняемых Адамкул Жунусов, Нурбек Айбашев, Абдывахат Сулайманов, Замирбек Ниязалиев, Болот Бирназаров, Азамат Сулайманов, Эмиль Кадинов, Тилек Курманов, Кубанычбек Абдрахманов, Бактыбек Аманов, Семетей Кайыпов, Оролбек Бакыбеков, Гульзат Шералиева, Маршалбек Бейшеев, Марта Байзакова. Им инкриминируются коррупция и халатность.

Адамкула Жунусова объявили в межгосударственный розыск. В декабре 2018-го в международном аэропорту имени Гейдара Алиева в Баку (Азербайджан) его задержали и в сопровождении сотрудников ГСБЭП доставили в Кыргызстан.

Экс-глава Государственной таможенной службы частично погасил ущерб государству. Об этом сообщил его адвокат Бакыт Осмоналиев. Адамкулу Жунусову решением суда изменена мера пресечения. Он отпущен под подписку о невыезде.