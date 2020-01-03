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Общество
Сюжет: Дело таможенников

Дело Адамкула Жунусова. Экс-глава таможни погасил часть ущерба государству

Экс-глава Государственной таможенной службы Адамкул Жунусов частично погасил ущерб государству. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Бакыт Осмоналиев.

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По его словам, сейчас Адамкул Жунусов находится под домашним арестом и проходит лечение.

«Из 61 миллиона сомов мой подзащитный вместе с фирмой ОсОО «Айхан» погасил ущерб государству в 30 миллионов сомов. Суд отпустил его из-под стражи по состоянию здоровья. У Адамкула Жунусова был инсульт. Сначала он проходил лечение в медсанчасти СИЗО ГКНБ, а затем его перевели в гражданскую больницу. Медики рекомендовали лечить его в более приемлемых условиях», — сказал Бакыт Осмоналиев.

Адвокат добавил, что проведенная бухгалтерско-экономическая экспертиза показала, что ущерб государству составил не 161 миллион сомов, как утверждало следствие, а 61 миллион сомов.

В декабре 2018-го Адамкула Жунусова задержали в международном аэропорту имени Гейдара Алиева в Баку (Азербайджан) и экстрадировали в Кыргызстан. По версии следствия, бывший таможенник с 2013 по 2016 год организовал коррупционную связь с представителями ОсОО «Айхан» и другими должностными лицами ГТС. Используя полномочия, он содействовал частной компании в уходе от уплаты таможенных пошлин.
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