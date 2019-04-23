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Общество
Сюжет: Безопасный город (290)

«Безопасный город»: на трассе в аэропорт «Манас» установили камеры (ориентиры)

В рамках проекта «Безопасный город» готовы к запуску еще 19 рубежей. Об этом 24.kg сообщили в концерне радиостроения «Вега».

В настоящее время камеры проходят приемку. Ожидается, что она завершится 24 апреля. После этого комиссия решит, когда их запустят в боевой режим.

Рубежи, на которых установлены камеры фиксации нарушений ПДД:

— на 9-м километре в селе Пригородном;

— на 10,2-м километре — поворот на село Достук;

— на 13-м километре — путепровод по трассе в аэропорт «Манас»;

— на 14,5-м километре в селе Ак-Жол;

— на 22,5-м километре в центре села Манас;

— на 23-м километре в селе Манас (АЗС «Ак-Жол»);

— на 27-м километре возле АЗС «Ак-Жол»;

— на 30-м километре — аэропорт «Манас»;

— на 11,5-м километре в селе Ленинском (улица Алма-Атинская, 67);

— на 15,5-м километре в селе Ленинском (улица Алма-Атинская, 385);

— на 17-м километре в селе Ленинском (АЗС «Роснефть»);

— на 59-м километре в Токмаке (возле кафе «Нуржамал»);

— на 60-м километре в Токмаке (кольцевая);

— на 68,8-м километре в селе Сайлык (напротив магазина «Толго»);

— на 73-м километре в селе Искра (улица Биянху, напротив дома № 107);

— на 78-м километре в селе Чым-Коргон (поворот на школу имени Казакбаева);

— на 95-м километре в селе Жаны-Алыш (поворот на Орловку);

— на 102-м километре в Кемине (пересечение улиц Советской и Каракульской);

— на 18-м километре — поворот на село Алга.
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