15:16
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Гражданин Конго пытался въехать в Кыргызстан по поддельной визе

Гражданин Конго пытался въехать в Кыргызстан по поддельной визе. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Отмечается, что на КПП «Манас-аэропорт» выявлен 28-летний гражданин Конго, прибывший авиарейсом Москва — Бишкек. Он пытался незаконно пересечь границу по поддельной распечатке электронной визы КР.

При введении пограничниками паспортных данных система не выявила наличие электронной визы. После выяснения обстоятельств въезда иностранца в КР по поддельной визе принято решение депортировать его обратно.

Напомним, аналогичный факт зафиксирован в феврале, когда двое граждан Нигерии также пытались незаконно пересечь границу КР по поддельным визам.
Ссылка:
просмотров: 673
Версия для печати
Материалы по теме
Подделка печатей в Сухопутных войсках. СП ведет аудит в подразделении Генштаба
ГКНБ выявил граждан КНР с поддельной электронной визой для въезда в Кыргызстан
В Чуйской области инспекторы УОБДД задержали лжесотрудника ГКНБ
На таможне «Нарын» выявили подделку документов на 4,5 миллиона сомов
МВД Кыргызстана рассказало подробности уголовного дела экс-главы СВР
В отношении экс-главы Службы внутренних расследований возбудили уголовное дело
Член «Таблиги Джамаата» пытался въехать в Кыргызстан, подделав паспорт
В Бишкеке мужчина подделал удостоверение милиционера и получил условный срок
Фальшивые ветераны. Возбуждено семь уголовных дел
В Генштабе Кыргызстана подделывали документы для отмывания денег
Популярные новости
Неделя-24. Как у&nbsp;Атамбаева &laquo;отжимают&raquo; СДПК и&nbsp;что привез Жээнбеков из&nbsp;Германии Неделя-24. Как у Атамбаева «отжимают» СДПК и что привез Жээнбеков из Германии
Заявление от&nbsp;СДПК Алмазбека Атамбаева поступило в&nbsp;Генеральную прокуратуру Заявление от СДПК Алмазбека Атамбаева поступило в Генеральную прокуратуру
Алмазбек Атамбаев должен вернуть устав, гербовую печать и&nbsp;деньги СДПК Алмазбек Атамбаев должен вернуть устав, гербовую печать и деньги СДПК
В&nbsp;ГСИН начинают подготовку к&nbsp;переносу СИЗО-1 за&nbsp;пределы Бишкека В ГСИН начинают подготовку к переносу СИЗО-1 за пределы Бишкека
Бизнес
О! обеспечил общенациональный охват 4G&nbsp;&mdash; 94&nbsp;процента населения Кыргызстана О! обеспечил общенациональный охват 4G — 94 процента населения Кыргызстана
MegaCom принимает участие в&nbsp;форуме &laquo;Цифровой Кыргызстан: развитие регионов&raquo; MegaCom принимает участие в форуме «Цифровой Кыргызстан: развитие регионов»
Уже в&nbsp;пятницу, 26&nbsp;апреля&nbsp;&mdash; группа Rauf&amp;Faik в&nbsp;Оше! Билеты в&nbsp;O!Store Уже в пятницу, 26 апреля — группа Rauf&Faik в Оше! Билеты в O!Store
Garsu Рasaulis намерена защищать репутацию во&nbsp;всех юрисдикциях Garsu Рasaulis намерена защищать репутацию во всех юрисдикциях