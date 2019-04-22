Гражданин Конго пытался въехать в Кыргызстан по поддельной визе. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Отмечается, что на КПП «Манас-аэропорт» выявлен 28-летний гражданин Конго, прибывший авиарейсом Москва — Бишкек. Он пытался незаконно пересечь границу по поддельной распечатке электронной визы КР.

При введении пограничниками паспортных данных система не выявила наличие электронной визы. После выяснения обстоятельств въезда иностранца в КР по поддельной визе принято решение депортировать его обратно.

Напомним, аналогичный факт зафиксирован в феврале, когда двое граждан Нигерии также пытались незаконно пересечь границу КР по поддельным визам.