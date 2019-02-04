В 2025-м в Кыргызстане будет максимальный прирост населения за 74 года

К 2025 году прирост населения будет составлять 5,92 процента, что станет лучшим показателем за период с 1951 года. После 2025-го он будет уменьшаться. Такие прогнозы составил онлайн-сервис countrymeters на основе данных Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.





К следующему миллионному показателю по численности населения страна подойдет после 2030 года, к 8 миллионам приблизится уже к 2050-му. К 2100 году население будет составлять 8 миллионов 851 тысячу 936 человек.

Самый высокий показатель в приросте населения приходился на 1963 год и составил 3,53 процента. Худший показатель зафиксирован в 2004 году — 0,49 процента.

Яма в графике также имеется в отрезке с 1988 по 1998 год, захватывая период перестройки и первые годы независимости Кыргызстана. Однако, несмотря на скачки в приросте, численность населения страны стабильно росла.

Сервис также отметил, что для Кыргызстана характерна короткая ожидаемая продолжительность жизни в результате высоких уровней смертности и рождаемости. Такие показатели обусловлены, наряду с другими причинами, низким уровнем здравоохранения и образования.