Четыре отличных детских автора, о которых вы могли не знать

Специально для читателей 24.kg книжный блогер, автор телеграм-канала «Сестрица Холдена» Евгения Николаева рассказывает о самых актуальных, интересных и полезных книгах из мира художественной литературы и нон-фикшена.
Сегодня речь пойдет о новых детских книгах, которые легко могут потягаться с заслуженной и любимой детской классикой.
Очевидно, что новых детских книг со времен вашего детства вышло преогромное количество, но как отыскать среди них настоящий бриллиант — вопрос вопросов.
1Ингвар Амбьернсен. Серия «Самсон и Роберто» (6+)
Казалось бы, что может быть очевиднее дуэта пса и кота? И сколько всего уже написано о похождениях именно такой парочки, где котик всегда будет поумнее и вальяжнее, а пес - бодрый простак.
Но норвежец Амбьернсен, придумав собственных «Шарика с Матроскиным», создал по-настоящему свежую, крутую, полную яркого юмора и неожиданных приключений серию.
У всех героев есть свои слабости и недостатки, не мешающие им любить, дружить и понимать друг друга, доброта не подменяется сюсюканьем, а полезная мораль не превращается в занудное морализаторство.
2Мария Парр. «Вафельное сердце» (6+), «Вратарь и море» (12+)
Книжка «Вафельное сердце» — дебют молодой писательницы Марии Парр, состоявшийся в 2005 году, быстро стала абсолютным хитом и бестселлером на всех языках, на которые ее перевели. История девятилетнего Трилле и его лучшей подруги и одноклассницы Лены — обитателей бухты Щепки-Матильды — полна такого уютного, смешного, трогательного и доброго обаяния, что не полюбить ее невозможно, будь вам хоть шесть лет, хоть шестьдесят.
Жизнь на норвежском хуторе могла бы быть идиллически безмятежной и, конечно, ужасно скучной, если бы у спокойного и мягкого Трилле, выступающего здесь в роли рассказчика, не было такой соседки, как Лена.
«Вафельное сердце» — местами гомерически смешное, местами серьезное и проникнутое светлой грустью, как сама жизнь, — огромная и очень ценная читательская находка.
3Жан-Филипп Арру-Виньо. «Магнус Миллион и спальня кошмаров» (12+), «Мимси Покет и дети без имени» (12+)
Иногда так выходит само собой. Арру-Виньо не задумывал дилогию, но пока писал «Магнуса Миллиона», успел так полюбить подругу главного героя Мимси Покет, что решил сочинить продолжение. И это тот случай, когда вдвое больше, – всем на радость. Потому что расставаться с персонажами после первой книжки совсем не хочется.
Столица Сильвании, город Гульденбург, четко поделен на два никогда не пересекающихся мира. В одном, верхнем городе, живут знатные богачи.
Здесь каждое утро с трудом просыпается под звон аж двенадцати будильников сонный и трусоватый Магнус Миллион, сын самого богатого человека в стране. Магнусу от всех этих деньжищ, правда, счастья мало.
Во-первых, все равно нужно тащиться на уроки в Гульденбургский лицей — жуткое заведение, где правит палочная дисциплина и ученики вечно дрожат от страха перед лютым наказанием. Во-вторых, Магнус попросту очень одинок, отец вечно занят приумножением капитала, друзей у Магнуса нет, и единственный, кто тепло относится к мальчику, – экономка семейства Миллионов.
А в нижнем городе, обиталище вечно голодных и нищих работников фабрик и заводов знати, тем временем крадется неслышной тенью самая ловкая в мире воровка, бесстрашная и неукротимая Мимси Покет.
Магнусу и Мимси доведется познакомиться, когда в Гульденбурге начнут происходить очень загадочные вещи и из странного зеленого тумана вдруг появятся ожившие ночные кошмары.
4Ульф Старк. «Мой друг Перси, Буффало Билл и я» (6+), «Чудаки и зануды» (12+)
Все, что вы можете прочесть об Ульфе Старке, будет начинаться со слов, что он классик шведской детской литературы. И, конечно, ужасно досадно, что у нас ему до сих пор далеко до славы Астрид Линдгрен. Потому что Старк, писатель уже более позднего поколения, продолжил необыкновенно важную шведскую традицию создания книг для детей, которые наполнены искренней эмпатией и уважением к личности своего маленького читателя. Не боятся говорить с ребенком на самые сложные темы, не пытаются воспитать его просто послушным и удобным взрослым, а дают свободу быть собой, изучать жизнь и мир.
Книги Старка неоднократно удостаивались самых престижных премий, с непременной формулировкой, что их автор умеет без лишней назидательности, просто и ясно писать о дружбе и ненависти, любви, горе и смерти, о неидеальных взрослых и о том, как непросто взрослеть и трудно бывает обрести себя.
Оказавшись в новой школе, где Симону в первый момент по ошибке принимают за мальчика, она увлеченно пробует на зуб «мальчишескую карьеру», заново изобретает себя, переживает первую любовь и утрату близкого человека.