Четыре отличных детских автора, о которых вы могли не знать

Специально для читателей 24.kg книжный блогер, автор телеграм-канала «Сестрица Холдена» Евгения Николаева рассказывает о самых актуальных, интересных и полезных книгах из мира художественной литературы и нон-фикшена.

Сегодня речь пойдет о новых детских книгах, которые легко могут потягаться с заслуженной и любимой детской классикой.

Очевидно, что новых детских книг со времен вашего детства вышло преогромное количество, но как отыскать среди них настоящий бриллиант — вопрос вопросов.

Наверняка у вас тоже такое бывало. Вот вы заскочили в детский отдел книжного, чтобы купить подарок знакомому ребенку – племяннице, сыну друзей, крестнику, внучке, младшему брату. И вот вы уже в ступоре стоите перед книжными полками, которые пестрят сотней заманчивых обложек, и не знаете, что выбрать из всего этого многообразия.Надежнее, кажется, не рисковать. И рука сама тянется к проверенному временем, старому доброму переизданию какой-нибудь знакомой книжки. Так я три раза уходила из магазина без неожиданностей: с «Волшебником Изумрудного города», «Тимуром и его командой» и «В стране невыученных уроков». Спору нет, они хороши, но мир замечательной детской литературы гораздо шире и больше, там много приключений и чудес, и нет повода в него не заглянуть.

1 Ингвар Амбьернсен. Серия «Самсон и Роберто» (6+)

Казалось бы, что может быть очевиднее дуэта пса и кота? И сколько всего уже написано о похождениях именно такой парочки, где котик всегда будет поумнее и вальяжнее, а пес - бодрый простак.

Но норвежец Амбьернсен, придумав собственных «Шарика с Матроскиным», создал по-настоящему свежую, крутую, полную яркого юмора и неожиданных приключений серию.

У всех героев есть свои слабости и недостатки, не мешающие им любить, дружить и понимать друг друга, доброта не подменяется сюсюканьем, а полезная мораль не превращается в занудное морализаторство.

В первой книжке пес Самсон и кот Роберто наследуют небольшой бизнес — пансионат «Раздолье над фьордом», в связи с чем перебираются из города в глубинку, знакомятся с новыми соседями и начинают принимать постояльцев. Вокруг новоиспеченных хозяев пансионата постоянно собирается разношерстная компания уморительных персонажей и происходит что-нибудь этакое. То вселится шотландский крот-поэт Грегор, то заедут лихие вороны панк-музыканты, то заскочит любимая соседка выдра Улли, мастерица-на-все-лапы, то прилетит на воздушном шаре из самой Италии очень сентиментальный бобр-парикмахер Марио. И вот уже здоровенный налим едет в ванне на рок-концерт и исполняет там басовую партию, потому что у музыкантов в последний момент гитару стырили!Амбьернсен вкладывает в эти истории столько живой непосредственности, задора и заметной взрослому читателю комедии характеров, что происходит ровно то самое, что должно происходить с хорошей книжной серией: ужасно не хочется, чтобы она заканчивалась!

2 Мария Парр. «Вафельное сердце» (6+), «Вратарь и море» (12+)

Книжка «Вафельное сердце» — дебют молодой писательницы Марии Парр, состоявшийся в 2005 году, быстро стала абсолютным хитом и бестселлером на всех языках, на которые ее перевели. История девятилетнего Трилле и его лучшей подруги и одноклассницы Лены — обитателей бухты Щепки-Матильды — полна такого уютного, смешного, трогательного и доброго обаяния, что не полюбить ее невозможно, будь вам хоть шесть лет, хоть шестьдесят.

Жизнь на норвежском хуторе могла бы быть идиллически безмятежной и, конечно, ужасно скучной, если бы у спокойного и мягкого Трилле, выступающего здесь в роли рассказчика, не было такой соседки, как Лена.

«Вафельное сердце» — местами гомерически смешное, местами серьезное и проникнутое светлой грустью, как сама жизнь, — огромная и очень ценная читательская находка.

3 Жан-Филипп Арру-Виньо. «Магнус Миллион и спальня кошмаров» (12+), «Мимси Покет и дети без имени» (12+)

Вот уж у кого всегда полно идей, чем заняться и как взбаламутить всех вокруг. Провести между домами «канатную дорогу», собрать на Ноев катер (это как Ноев ковчег, только лучше, и катер на самом деле дядин) всех зверей с округи. Повесить на двери магазина объявление «Возьмем папу в хорошие руки» (ну, в самом-то деле, чем не способ, если папы нет)… А уж если Лена с Трилле взялись мастерить чучело для сжигания на Иванов день, можно не сомневаться, что этот праздник запомнится всем и надолго.В 2018 году на русском вышло долгожданное продолжение истории. В книжке «Вратарь и море» уже подросших Трилле и Лену, которым теперь по двенадцать лет (а в этом возрасте все непросто), ждут новые испытания, приключения и важные открытия.

Иногда так выходит само собой. Арру-Виньо не задумывал дилогию, но пока писал «Магнуса Миллиона», успел так полюбить подругу главного героя Мимси Покет, что решил сочинить продолжение. И это тот случай, когда вдвое больше, – всем на радость. Потому что расставаться с персонажами после первой книжки совсем не хочется.

Столица Сильвании, город Гульденбург, четко поделен на два никогда не пересекающихся мира. В одном, верхнем городе, живут знатные богачи.

Здесь каждое утро с трудом просыпается под звон аж двенадцати будильников сонный и трусоватый Магнус Миллион, сын самого богатого человека в стране. Магнусу от всех этих деньжищ, правда, счастья мало.

Во-первых, все равно нужно тащиться на уроки в Гульденбургский лицей — жуткое заведение, где правит палочная дисциплина и ученики вечно дрожат от страха перед лютым наказанием. Во-вторых, Магнус попросту очень одинок, отец вечно занят приумножением капитала, друзей у Магнуса нет, и единственный, кто тепло относится к мальчику, – экономка семейства Миллионов.

А в нижнем городе, обиталище вечно голодных и нищих работников фабрик и заводов знати, тем временем крадется неслышной тенью самая ловкая в мире воровка, бесстрашная и неукротимая Мимси Покет.

Магнусу и Мимси доведется познакомиться, когда в Гульденбурге начнут происходить очень загадочные вещи и из странного зеленого тумана вдруг появятся ожившие ночные кошмары.

4 Ульф Старк. «Мой друг Перси, Буффало Билл и я» (6+), «Чудаки и зануды» (12+)

Дилогия о Магнусе и Мимси — в лучшем смысле классическая история с волшебством и приключениями. Увлекательная и немножко детективная, в которой борются за правду и справедливость, попутно открывая в себе новые и неожиданные свойства характера.

Все, что вы можете прочесть об Ульфе Старке, будет начинаться со слов, что он классик шведской детской литературы. И, конечно, ужасно досадно, что у нас ему до сих пор далеко до славы Астрид Линдгрен. Потому что Старк, писатель уже более позднего поколения, продолжил необыкновенно важную шведскую традицию создания книг для детей, которые наполнены искренней эмпатией и уважением к личности своего маленького читателя. Не боятся говорить с ребенком на самые сложные темы, не пытаются воспитать его просто послушным и удобным взрослым, а дают свободу быть собой, изучать жизнь и мир.

Книги Старка неоднократно удостаивались самых престижных премий, с непременной формулировкой, что их автор умеет без лишней назидательности, просто и ясно писать о дружбе и ненависти, любви, горе и смерти, о неидеальных взрослых и о том, как непросто взрослеть и трудно бывает обрести себя.

Оказавшись в новой школе, где Симону в первый момент по ошибке принимают за мальчика, она увлеченно пробует на зуб «мальчишескую карьеру», заново изобретает себя, переживает первую любовь и утрату близкого человека.

Героиня «Чудаков и зануд» Симона в свои двенадцать лет четко делит мир на таких сумасбродов, как ее художница-мама, которая вечно устраивает дома бардак и умудряется забыть даже о дочкином дне рождения, и скучных нормальных людей, у которых все идет по плану, но и радости с них, прямо скажем, никакой!А в «Мой друг Перси, Буффало Билл и я» одни летние каникулы преподают героям урок испытания дружбы ревностью, переживания невзаимной влюбленности и того, что взрослые тоже не всегда могут разобраться в своих отношениях, даже если они уже давно бабушка и дедушка.