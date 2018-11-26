Один из соучредителей компании «Акнет» Кубан Ажимудинов исчез. Обязанности генерального директора исполняет его сестра Гульнара. Об этом 24.kg сообщил бывший коммерческий директор Руслан Абдумажитов.
«Получается, что эта семья Ажимудиновых узурпировала власть в компании. Они заявляли о рейдерстве, а сами что делают? Накануне я встречался с другим соучредителем Аскарбеком Кутановым, он согласился со мной, что нужно назначить кризис-менеджера. Но мы ни в коем случае не говорили о том, что во главе компании временно должна встать сестра исчезнувшего Ажимудинова», — сказал Руслан Абдумажитов.
В ГСБЭП также подчеркивают, что информация о рейдерском захвате компании не соответствует действительности. Отметим, 22 ноября пользователи «Акнета» увидели на экранах телевизоров сообщение о захвате провайдера. Обыски в офисе интернет-провайдера «Акнет» проводили на основании постановления Первомайского районного суда Бишкека.