Один из соучредителей компании «Акнет» Кубан Ажимудинов исчез. Обязанности генерального директора исполняет его сестра Гульнара. Об этом 24.kg сообщил бывший коммерческий директор Руслан Абдумажитов.

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По его словам, никто Гульнару Ажимудинову не избирал и на собрании акционеров не утверждал.

«Получается, что эта семья Ажимудиновых узурпировала власть в компании. Они заявляли о рейдерстве, а сами что делают? Накануне я встречался с другим соучредителем Аскарбеком Кутановым, он согласился со мной, что нужно назначить кризис-менеджера. Но мы ни в коем случае не говорили о том, что во главе компании временно должна встать сестра исчезнувшего Ажимудинова», — сказал Руслан Абдумажитов.

В ГСБЭП также подчеркивают, что информация о рейдерском захвате компании не соответствует действительности. Отметим, 22 ноября пользователи «Акнета» увидели на экранах телевизоров сообщение о захвате провайдера. Обыски в офисе интернет-провайдера «Акнет» проводили на основании постановления Первомайского районного суда Бишкека.