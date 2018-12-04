Прокуратура рассмотрит заявление адвокатов обвиняющего следователя в угрозах

Прокуратура Бишкека приняла к рассмотрению заявление адвокатов по обвинению следователя ГУВД Омоткалыя Женишбекова в пытках. Об этом 24.kg рассказали юристы.

По их словам, Омоткалый Женишбеков, обозвав допрашиваемого по делу Хатамжана Каландарова нецензурными словами, заставлял его изменить показания. В ГУВД назначили служебную проверку по факту и выяснили, что в тот день, который указали в заявлении Хатамжан Каландаров и адвокаты, представляющие его интересы, допрос не проводился.

Хатамжан Каландаров явился без адвоката, о чем составили соответствующий акт.

Тем не менее адвокаты представили прокуратуре запись беседы Хатамжана Каландарова и Омоткалыя Женишбекова, где последний угрожает допрашиваемому и обзывает его. Юристы потребовали привлечь милиционера к ответственности за нарушение норм УПК. Уточняется, что давление на подследственного расценивается как пытки.