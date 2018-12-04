В Кыргызстане более 300 человек обвиняются в терроризме и экстремизме. Об этом журналистам сообщил глава Национального центра по предупреждению пыток Нурдин Сулайманов.

По его словам, в ИК № 27 таких содержится 90 человек. С их стороны никаких сигналов о жестоком обращении не поступало.

Глава центра отметил, что на сотрудников системы ГСИН в колониях и СИЗО не жалуются. Пытки применяются на этапе следствия, чтобы выбить признательные показания.

Нурдин Сулайманов подчеркнул, что специалисты центра реагируют на все сообщения, но основная часть поступает во время частных посещений осужденных и задержанных.