Dolce & Gabbana отменил модный показ в Шанхае из-за обвинений в расизме

Итальянский модный дом Dolce & Gabbana отложил на неопределенный срок показ в Шанхае, который должен был пройти 21 ноября. Решение приняли в последний момент из-за критики, которую в Китае вызвала рекламная кампания мероприятия, сообщила meduza.

Несколько дней назад модный дом разместил в соцсетях три видеоролика, в которых модель-азиатка пытается есть традиционные итальянские блюда — пиццу, пасту и канолли — китайскими палочками. Голос за кадром дает советы, например, не пытаться «использовать палочки как ножи». Ролики вышли на китайском языке и опубликованы в том числе в крупнейшем сервисе микроблогов Китая Weibo.

Реклама возмутила пользователей Weibo, обвинивших Dolce & Gabbana в расизме и глумлении над китайской культурой. Среди тех, кто раскритиковал модный дом, были и знаменитости — актриса Чжан Цзыи, сыгравшая в фильме «Мемуары гейши».

Ряд актеров, музыкантов и моделей, приглашенных на показ Dolce & Gabbana в Шанхае, отказались на него идти. Бренд удалил ролики с Weibo, но оставил их в официальном инстаграм-аккаунте.

Это не первый случай, когда модный дом Dolce & Gabbana критикуют в Китае. В 2017 году бренд выпустил рекламу, снятую на улицах Пекина. На фотографиях вместе с моделями в нарядах Dolce & Gabbana были обычные жители города, чаще всего одетые скромно. Пользователи Weibo заявили, что модный дом показал Пекин бедным и плохо развитым городом. В итоге Dolce & Gabbana удалили снимки с Weibo.