Кража невест. История принудительного замужества кыргызской журналистки

Журналистка Общественной телерадиокорпорации Актилек Гулжигит кызы призналась, что тоже стала жертвой раннего брака. О горьком опыте она написала на своей странице в Facebook.

Девушку украли, когда ей было всего 16 лет. Это случилось после конкурса красоты, где она победила. После замужества Актилек Гулжигит кызы жила в Кызыл-Кие, родила двоих детей.

«После конкурса меня сразу украли и закрыли в доме мужа. Признаюсь, я была единственной девушкой в своей школе, которую украли. Я сильно переживала, не знала, что будет со мной в будущем, что станет с моими планами», — сказала она.

До этого случая в жизни девочки уже были трудные испытания. Во время баткенских событий ей, как и другим односельчанам, пришлось идти пешком от Зардалы до Баткена.

«В 1999 году мне было 10 лет. Я жила с бабушкой и дедушкой на джайлоо в горах Баткена, в Зардалы. В наше маленькое село пришли боевики, моджахеды. Они забрали у нас еду, увели коров и баранов. Не помню, на какой день мы ушли из Зардалы. Идти пришлось до Баткена очень долго, дорога была трудной, где-то она была узкой и пролегала над горной пропастью, где-то каменистая», — вспоминает Актилек Гулжигит кызы.

Помню, что очень хотелось пить. Помню женщину, которая родила в дороге. Помню, как через быструю реку на своих руках меня переносил мой дедушка. Актилек Гулжигит кызы

Спустя пять лет она поступает в университет, а муж устраивает ее на работу на местное телевидение.

«Вроде бы, я и привыкла к новой роли, очень люблю своих ребятишек, но в душе скрыты какая-то горечь и пустота. Я первая в нашей семье, кого украли. Несмотря на все жизненные сложности, я не хотела отказываться от своих планов, желаний. Вот почему через пять лет после замужества я стала студенткой первого курса университета. Хотя многие мои одноклассники к 21 году уже завершают обучение в вузах, но меня это не расстраивает. Я очень ждала 1 сентября, когда начнутся занятия в университете», — говорит девушка.

Девушка хотела и дальше совершенствовать свой писательский дар, хотя одновременно ей удавалось быть покорной и заботливой женой. Семье мужа Актилек не очень понравилось ее поступление в университет.

Супруг Актилек тоже хотел, чтобы их дети выросли образованными, ведь ему самому не удалось получить образование.

«Он мне однажды сказал, что хочет, чтобы я стала еще лучше, образованнее и успешной.

И когда в Кызыл-Кие у нас открылось телевидение, именно он привел меня на него. На канале «ЮТС» (Южная телевизионная сеть) я читала новости, вела 10-минутную программу «Маалымат булагы». Приходилось параллельно с работой учиться некоторым телевизионным вещам, например, монтажу новостей. Работа на местном телевидении не дала расслабиться и погрязнуть в домашних хлопотах, хотя в семье мужа к моему успеху относились настороженно», — рассказала девушка.

Невестки считают, что женщина должна сидеть дома, рожать детей, заботиться о них и муже. С их точки зрения у меня не должно быть личных интересов, права на внутренний мир и субъективные переживания.

Журналистка считает, что роль женщины заключается не только в рождении и воспитании детей. По ее словам, семья — это работа обоих родителей, и жены, и мужа. И если родители образованные, то и их дети будут такими же.

«Я буду стараться и дальше учиться, чтобы быть примером для своих сыновей. Быть самой лучшей, самой успешной мамой. А пока на ночь я читаю им сказки. В этих сказках нет места одиночеству и злу. Вернее, они обязательно терпят поражение от добрых сил, несущих любовь и свет. Особенно моим детям нравится сказка о летающем ягненке. Эти сказки — отражение меня самой. Через них я передаю детям свои ощущения, свое понимание жизни, человека, таких ценностей, как дружба, милосердие, трудолюбие. Я пытаюсь донести до детей, что каждый человек имеет право на свою жизнь и что успех приходит только к целеустремленному человеку», — добавила Актилек Гулжигит кызы.

В Кыргызстане 20 процентов браков заключается потому, что невесту украли. Об этом ранее сообщил омбудсмен Токон Мамытов.

По его словам, по фактам краж невест возбуждено 13 уголовных дел.