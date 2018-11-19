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Общество
Сюжет: Дело энергетиков (210)

Скандал по ТЭЦ Бишкека раздули, чтобы посадить Сапара Исакова

Скандал по ТЭЦ Бишкека раздули, чтобы посадить Сапара Исакова. Об этом в интервью телеканалу «Апрель» заявил лидер СДПК Алмазбек Атамбаев.

По его словам, российская компания «Интер РАО ЕЭС» предлагала построить ТЭЦ, тогда бы 1 мегаватт обошелся бы в $1,99 миллиона.

«Все обвинения были высосаны из пальца. Для чего? Только для того, чтобы посадить в тюрьму Сапара Исакова. Такова правда», — сказал Алмазбек Атамбаев.

«Умело воспользовались черным пиаром. Там было куплено два комплекта инструментов под названием «плоскогубцы» по $600. И вот эти $1,2 тысячи, за которые какой-то дурак купил те комплекты, зачеркнули все то, что сделано, все то, что спасло Бишкек. Он стоял бы сейчас без тепла, без света, без всего», — отметил лидер СДПК.
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