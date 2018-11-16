Рамзан Кадыров подарил машину отжавшемуся более 4 тысяч раз пятилетнему мальчику

Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с пятилетним Рахимом Куриевым, который отжался более четырех тысяч раз, и передал ему автомобиль Mercedes от фонда Кадырова. Об этом сообщил ТАСС.

«Президент регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Несиевна передала тебе эту машину. Пусть тебя отец на ней возит. Ты достоин лучшего», — заявил Рамзан Кадыров.

Юный спортсмен продемонстрировал свои способности прямо на капоте нового автомобиля и заверил, что может делать до пяти тысяч отжиманий.

Двенадцатого ноября Рахим Куриев из чеченского села Дуба-Юрт отжался 4105 раз без перерыва за 2 часа 25 минут и побил мировой рекорд. Однако достижение не принято Книгой рекордов России из-за «незначительных замечаний».

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что пятилетний Рахим вновь сможет его повторить для специальной комиссии.