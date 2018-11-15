В Генштабе Кыргызстана подделывали документы для отмывания денег

Генпрокуратура Кыргызстана сообщила подробности финансовых нарушений в Госкомитете по делам обороны и Сухопутных войсках Генштаба. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

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По ее данным, проверка установила, что отдельные должностные лица ГКДО подделывали документы и использовали фальшивые печати различных органов для незаконного присвоения денежных средств, предназначенных для выплат военнослужащим.

«Эти действия осуществлялись и должностными лицами Генштаба для незаконного присвоения бюджетных средств под видом возмещения транспортных, командировочных и других расходов военнослужащих», — отметили в Генпрокуратуре.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Присвоение или растрата вверенного имущества», «Злоупотребление должностным положением», «Служебный подлог» и «Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков» УК КР.

Напомним, в Сухопутных войсках Генерального штаба обнаружили поддельные печати. В подделке документов и печатей подозревают начальника единого выплатного центра Госкомитета по делам обороны и начальника финансовой службы Сухопутных войск.