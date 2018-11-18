Ошские самсы и тандырные лепешки в Токио. Как японцы полюбили кыргызскую еду

На прилавках одной из крупнейших торговых сетей AEON Mall Kasukabe в Токио с ноября в продаже появились ошские самсы и тандырные лепешки.

Их делает 30-летний кыргызстанец Шерзодбек Сатвалдиев. Тоска по родной еде помогла нашему соотечественнику начать собственный бизнес.

Шерзодбек рассказал 24.kg, как ему удается в Японии печь настоящие ошские самсы.

— Шерзодбек, как вы решили делать самсы в Японии?

— Все началось с того, что, приехав в Японию восемь лет назад, я тяжело привыкал к местной еде. Резко похудел, очень тосковал как по родным, так и по запаху лепешек и самс. Я решил изготовить тандыр. Мне удалось сделать небольшой, где можно было испечь шесть лепешек. Сначала готовил для своей семьи, потом отправил друзьям. Им очень понравилось, они и посоветовали принимать заказы. Далее все это перешло в небольшой бизнес.

Я навайчы (пекарь. — Прим. 24.kg) в третьем поколении. Еще в детстве научился печь лепешки, помогая деду и отцу.

Фото из личного архива Шерзодбека Сатвалдиева

— А ваши самсы по вкусу похожи на наши ошские? Как вы находите необходимые ингредиенты?

— По вкусу почти не отличить от настоящих ошских самс. Я сам из Оша и, как никто, знаю вкус местной еды.

Покупаю халяльное мясо в магазинах. А самый главный ингредиент при готовке — это любовь. При приготовлении я передаю не только свою любовь к еде, но и к родине.

— Ваши самсы покупают только наши соотечественники?

— Продажу начали через Facebook. Объявление, когда и во сколько будут готовы самсы, писали на узбекском, кыргызском и русском языках. Приходили представители из стран СНГ и те, кто был знаком с узбекской кухней. Но потом к нам начали поступать заказы и от местного населения. Японцы попросили писать в Facebook и на их языке. Сейчас 60 процентов наших покупателей — японцы. Кстати, могу с гордостью сказать, что через наши самсы они узнают о Кыргызстане. После моего рассказа и попробовав нашу еду, некоторые посетили страну. Вернувшись, делятся со мной впечатлениями о Кыргызстане.

— Открыть свой бизнес в Японии сложно, нужно пройти строгую систему проверки. Сейчас у нас есть все необходимые сертификаты.

— Как вы относитесь к японской кухне?

— Она легко перевариваемая, вкусная, полезная и нежирная.

— Ваша супруга — японка. Как вам удалось завоевать ее сердце?

— Мы познакомились в 2008 году на кыргызско-узбекской границе. Каори путешествовала по Средней Азии. Я учился в университете, а после учебы таксовал. Она села ко мне в машину на КПП. Мы заговорили на английском, и я взялся в роли гида показать ей Ошскую область.

Фото из личного архива Шерзодбека Сатвалдиева. С супругой Каори в AEON Mall Kasukabe

После ее отъезда наше общение продолжилось в интернете. Через год Каори вернулась в Кыргызстан с подругой. Вместе поехали в Сары-Челек. Там между нами пробежала искра, и мы начали встречаться. В 2009 году я поехал в Японию просить ее руки. В 2010-м сыграли свадьбу в Японии, через год — в Оше.

— Были трудности в семейной жизни из-за разницы культур и менталитета?

— Нам обоим сначала было трудно. Была притирка. Но после рождения первенца начали лучше понимать друг друга. Сейчас воспитываем троих сыновей.

После переезда в Японию было трудно из-за языкового барьера. В течение года самостоятельно выучил японский.

За восемь лет я стал жить по-другому, изменился взгляд на жизнь. С нашими понятиями трудно здесь. Хочешь не хочешь — приходится перестраиваться.

— Тесно общаетесь с соотечественниками в Японии?

— Да, мы встречаемся довольно часто, организуем мероприятия на Нооруз, День независимости, во время исламских праздников.

Фото из личного архива Шерзодбека Сатвалдиева. Юрта в доме Шерзодбека в Токио

У меня дома во дворе стоит юрта. Специально заказал из Бишкека. Юрта не из китайского пластика, все из дерева, шерсти и шкур яка.

Мы здесь с соотечественниками собираемся, играем на комузе и домбре. Юрта — частичка нашей родины в Японии.