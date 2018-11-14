ГРС отозвала иск о признании недействительным паспорта Кубанычбека Кулматова

В Первомайском районном суде Бишкека должны были рассмотреть исковое заявление ГРС к экс-мэру Бишкека Кубанычбеку Кулматову о признании недействительными его национальных паспортов.

До начала судебного заседания судья Алмаз Калыбаев заявил, что от директора Департамента регистрации населения поступило письмо о том, чтобы суд оставил их иск без рассмотрения и вернул материалы в ведомство.

Представителей истца не было. В итоге суд удовлетворил просьбу Департамента регистрации населения и вернул документы.

Адвокат Сергей Слесарев предположил, что ведомство отозвало иск, поскольку у него нет документов.

Кубанычбек Кулматов находится под арестом в СИЗО ГКНБ по обвинению в коррупции. В сентябре Департамент регистрации населения и актов гражданского состояния (ДРНАГС) при ГРС подал исковое заявление в Первомайский районный суд Бишкека о признании недействительными ранее выданных паспортов на имя Кубанычбека Кулматова.