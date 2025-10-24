Бишкекте орус кинофестивалы өтөт. Уюштуруучулардын айтымында, иш-чара Кыргызстандагы орус маданиятынын күндөрүнүн алкагында пландаштырылууда.
29-октябрдан 1-ноябрга чейин көрүүчүлөр согуштук драмалардан баштап анимациялык жана илимий фантастикага чейинки ар кандай жанрдагы тасмаларды көрө алышат.
Программага төмөнкүлөр кирет:
- «Советтер Союзунун сүйүүсү» — сүйүү, ачылыштар жана баатырдыкка толгон жаңы жашоону кыялданган муундун окуясы;
- «Тизмеде жок» — согуштун алгачкы сааттарында мекенин коргоо үчүн көтөрүлгөн Брест чебин коргоочулардын баатырдыгы жөнүндөгү согуштук драма;
- «Кракен» — жоголгон суу астында жүрүүчү кемени издөө жана деңиз желмогузу менен жолугушуу жөнүндөгү фантастикалык укмуштуу окуя;
- «Доктор Динозавр» — кокустан мезозойго портал ачкан мектеп окуучусу жөнүндөгү үй-бүлөлүк анимациялык комедия;
- «Олимпте биринчи» — Олимпиада чемпиону болгон курчоодон аман калган жаш Юрий Тюкалов жөнүндөгү шыктандыруучу спорттук драма.
Фестиваль «Манас» кинотеатрында «Август» согуштук драмасынын (режиссёрлору Никита Высоцкий жана Илья Лебедев) көрсөтүлүшү менен ачылат. Тасмада 1944-жылдын жайындагы советтик контрразведка агенттеринин окуясы баяндалат.