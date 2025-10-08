Кыргызстанда Орусиянын маданият күндөрү өтөт

Бишкекте 1-2-ноябрда Россиянын Кыргыз Республикасындагы маданият күндөрүнүн алкагында балдар жана чоңдор үчүн «Жоголгон убакыт жомогу» спектакли көрсөтүлөт. Спектакль Евгений Шварцтын ушул эле аталыштагы пьесасынын негизинде тартылганын Маданият министрлиги билдирди.
Маалыматка ылайык, спектакль Никита Михалковдун 12-устаканасы тарабынан көрсөтүлүп, Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик улуттук орус драма театрынын башкы сахнасында коюлат.
«Жоголгон убакыт жомогу» ар бир көз ирмемди барктоого үндөгөн кызыктуу жана таалим -тарбиялуу окуя. Анда Петя аттуу мектеп окуучусунун окуясы баяндалат. Ал бардыгын кечиктирүүгө көнүп калган жана бир күнү өзүнүн чагылышынын ордуна күзгүдөн карыяны көрөт. Спектакль карапайым мектеп окуучулары чыккынчы сыйкырчыларга туш болуп, уурдалган сааттарды жана мүнөттөрдү калыбына келтирүүгө аракет кылган чыныгы театралдык укмуштуу окуя болорун убада кылат.