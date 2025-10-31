Бишкекте Венгрия киносунун күндөрү өтөт

Бишкектеги Венгрия элчилиги коомчулукту 2025-жылдын 3-5-ноябрында жана 10-ноябрында өтө турган Венгрия киносунун күндөрүнө катышууга чакырат.
Кино күндөрүнүн программасында Венгрия киносунун берметтери, белгилүү режиссёрлордун чыныгы окуяларга жана окуяларга негизделген, Венгриянын тарыхын баяндаган тасмалары жана каармандардын эскерүүлөрү көрсөтүлөт.
Кино көрсөтүүлөр Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде жана Иса Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясында өткөрүлөт.
Көрсөтүү программасы:
3-ноябрь, саат 17:00 — Венгрия кино күндөрүнүн ачылышы
1984-жылы Канн кинофестивалында Гран-прини жеңип алган, режиссёру Марта Мешарош болгон «Балдарым үчүн күндөлүк» тасмасы Ишеналы Арабаев атындагы Казан мамлекеттик медициналык академиясында көрсөтүлөт.
4-ноябрь, саат 17:00
Режиссёру Марта Мешарош болгон «Жакындарым үчүн күндөлүк» (1987) тасмасы 37-Берлин кинофестивалында күмүш медалга ээ болду.
5-ноябрь, саат 17:00
Режиссёру Лайош Колтай болгон «Земмельвейс» (2023) тарыхый драмасы.
10-ноябрь, саат 15:00
«Земмельвейс» тасмасы. Көрсөтүү Иса Ахунбаев атындагы Казан мамлекеттик медициналык академиясында өтөт.
Көрсөтүүлөргө кирүү акысыз.