ЖК депутаты Кара-Балтадагы таштанды маселесин чечүүнү суранды

Жогорку Кеңештин бүгүн, 15-апрелдеги жалпы жыйынында депутат Бактыбек Чойбеков Кара-Балтадагы экологиялык көйгөйлөргө, айрыкча таштанды полигонунун абалына көңүл бурду.
Ал жакында эле Кара-Балта шаардык кеңешинин депутаттары менен таштанды полигонуна барып, ал жердеги олуттуу көйгөйлөрдү байкаган.
Эл өкүлү бул жер де-юре Кара-Балта тоо-кен комбинатына таандык экенин билдирди.
«2009-жылы бул жерди заводго 49 жылга өткөрүп берүү боюнча өкмөттүн токтому кабыл алынган. Бирок, таштанды төгүүчү жайды чындыгында шаардык мэрия колдонот, ал жерге таштандылар төгүлөт. Тургундар жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү 21 гектар жерди муниципалдык менчикке өткөрүп берүүнү карап көрүүнү суранышууда. Муниципалдык жердин статусунун жоктугунан улам, шаардык мэрия таштанды төгүүчү жайларды жакшыртууга, тазалоого жана санитардык жакшыртууга инвестиция сала албайт», — деп белгиледи Бактыбек Чойбеков.
Депутат министрлер кабинетинен бул маселени тезирээк чечүүнү суранып, тиешелүү протоколдук буйрук чыгарууну сунуштады.