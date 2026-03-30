Этият болуңуздар. Кыргызстанда кенелердин сезону башталды

Аба ырайынын жылуу болушу менен өлкөдө кенелердин сезону башталып, курт-кумурскалардын чагуусу боюнча 17 учур катталды. Бул тууралуу Оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл департаменти 24.kg маалымат агенттигине билдирди.
Адистердин айтымында, чагуу учурлары Бишкек, Чүй жана Ысык-Көл облустарында катталган.
Адатта, кенелердин активдүүлүгүнүн биринчи туу чокусу апрель айынын аягында — май айынын башында болуп, ал эми экинчи туу чокусу август — сентябрь айларында болот. Бирок, баардыгы аба ырайына байланыштуу.
Департамент кене көп кездешкен аймактарга барганда баарына сактык чараларын көрүүнү эскертет:
- жайкы коттедждер жана бакча участоктору;
- токойлор жана токойлуу сейил бактар;
- шаардык сейил бактар жана эс алуу аймактары.
Кене чаккан жер бир катар кооптуу ооруларга алып келиши мүмкүн. Алардын эң катаалы — кене энцефалити. Бул оору борбордук нерв системасына таасир этет жана узак мөөнөттүү майыптыктан өлүмгө чейин оор кесепеттерге алып келиши мүмкүн.
Кене чагуу коркунучун азайтуу үчүн:
- Ачык түстөгү, манжалары жабык, бекем кийим кийиңиз;
- Жөө жүргөндө жана андан кийин кийимиңизди жана ачык териңизди үзгүлтүксүз текшерип туруңуз;
- Кенеге каршы каражаттарды көрсөтмөлөргө ылайык так колдонуңуз;
- Бийик чөптөрдөн жана бадалдардан, айрыкча жолдордун боюнда жана токойдун четинде баспаңыз.
Эгер денеңизден кене тапсаңыз, аны мүмкүн болушунча тезирээк алып салыңыз. Ал үчүн учтары ичке пинцет колдонуңуз: кенени мүмкүн болушунча териге жакын кармап, акырын кыймылдатпай, түз өйдө тартыңыз. Ошондой эле жип колдонсоңуз болот (бекем жипти кененин тумшугуна мүмкүн болушунча жакын түйүнгө байлап, андан кийин акырын кыймылдатып, түз өйдө тартыңыз).
Андан кийин чаккан жерди антисептик (йод, спирт) менен тазалап, колуңузду самын менен жууп коюңуз.
Кенени кичинекей банкада же баштыкта сактап, кенеден оору жуккан-жукпаганын аныктоо үчүн жергиликтүү санитардык-эпидемиологиялык кызматка кайрылуу сунушталат.