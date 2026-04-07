Кагаз дүмүрчөктөр жок болот: коммуналдык төлөмдөр санариптик форматка өтөт

Фото Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы

Борбор калаада коммуналдык төлөмдөрдү санариптик реформалоо боюнча даярдыктар жүрүп жатат. Бийлик кагаз дүмүрчөктөрдү алмаштырып, бардык кызматтарды бирдиктүү документке бириктирген электрондук төлөмдөргө өтүүнү баштап жатат. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, президенттин администрациясынын протоколдук тапшырмасын аткаруунун алкагында коммуналдык кызматтарды төлөө үчүн санариптик квитанцияларга өтүү маселелери боюнча жумушчу топтун жыйыны болуп өттү. Кеңешмени шаар мэринин орун басары Рамиз Алиев жетектеди.

Жыйынга шаардык коммуналдык кызматтардын жетекчилери, ошондой эле Энергетика министрлигинин, «Газпром Кыргызстан» ЖЧКсынын, «Түндүк» ММнын, «Кыргызстандын улуттук электр тармагы» ААКсынын жана «Санариптик технологиялар борбору» муниципалдык ишканасынын өкүлдөрү катышты.

Кызматтардын маалымат базаларын интеграциялоо жана бириктирүү, бирдиктүү төлөм документин түзүү, биллинг системин өнүктүрүү жана толугу менен санариптик форматка өтүү маселелери талкууланды.

Жыйындын жыйынтыгында кагаз дүмүрчөктөрдөн баш тартуу жана коммуналдык кызматтарды төлөө үчүн санариптик дүмүрчөктөрдү киргизүү жөнүндө чечим кабыл алынды.
Кыргызстандын мүчөлүк акысын төлөгөн эл аралык уюмдардын тизмеси такталды
Кыргызстан накталай эмес төлөмдөргө милдеттүү түрдө өтүүнү киргизүүдө
«Газпром Кыргызстан» ишканасы газга төлөмдөрдү өз убагында төлөөнү суранат
77,3 миң үй-бүлө электр энергиясын жеңилдетилген тариф менен төлөйт
Чакан жана орто бизнес үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери төмөндөтүлдү
Медициналык кызматкерлерге компенсациялык төлөмдөр боюнча министрлик жообу
Жарым жыл ичинде Бажы кызматы 15 миллиард сом топтоду
Эң көп окулган жаңылыктар
Акыйкатчы Минскте Тергөө абагында олтурган кыргыз жарандары менен жолугушту Акыйкатчы Минскте Тергөө абагында олтурган кыргыз жарандары менен жолугушту
Кыргызстан Иранга гуманитардык жардам жөнөтүүдө Кыргызстан Иранга гуманитардык жардам жөнөтүүдө
Пайдалуу кеңеш: Өзүн-өзү өнүктүрүүгө сунуштар Пайдалуу кеңеш: Өзүн-өзү өнүктүрүүгө сунуштар
Балдардын коопсуздугу: ИИМ терезелерди ачык калтырбоону суранат Балдардын коопсуздугу: ИИМ терезелерди ачык калтырбоону суранат
7-апрель, шейшемби
13:25
Кагаз дүмүрчөктөр жок болот: коммуналдык төлөмдөр санариптик форматка өтөт Кагаз дүмүрчөктөр жок болот: коммуналдык төлөмдөр санар...
13:05
Бишкек шаарынын мэри канча айлык алат жана кайда дарыланат?
12:28
Пайдалуу кеңеш: Килемди кандай тандоо керек?
12:21
Урук чачуу мезгилинде балык уулоого убактылуу тыюу салынды
12:12
«Ата-Бейитте» Апрель окуяларында курман болгондор эскерилди