Кыргызстандын Ирандагы элчилиги ишмердүүлүгүн убактылуу токтотту

Кыргызстандын Ирандагы элчилиги өз ишмердүүлүгүн убактылуу токтотту. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинен билдирди.
Министрлик Иран аймагында жүргөн Кыргыз жарандарын коопсуздук эрежелерин так сактап, эл көп топтолгон жерлерден жана кооптуу аймактардан алыс болууга чакырды. Мындан тышкары өздүгүн тастыктаган документтерди жанында алып жүрүү жана расмий билдирүүлөрдү кылдат көзөмөлдөө зарылдыгын кошумчалады.
Ошол эле учурда ТИМ кыргызстандыктарга Иранга барбай турууну сунуштады.
Өзгөчө кырдаалдар жаралган учурда же консулдук-укуктук жардам алуу зарылдыгы болсо, дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнө дароо кайрылуу керек.
КР ТИМдин Консулдук департаменти (күнү-түнү):
+996 999 312 002, E-mail: dks@mfa.gov.kg
Кошумча шашылыш байланыш телефондору:
Кыргызстандын Азербайжандагы элчилиги:
+994 993 312 312, +994 12 505 56 74, +994 55 750 53 01
Кыргызстандын Армениядагы ардактуу консулу: