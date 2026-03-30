08:29
USD 87.45
EUR 100.75
RUB 1.07
Кыргызча

Азия чемпионаты: Кыргызстандык боксчулардын беттештеринин ырааттамасы

Кыргызстандын бокс боюнча курама командасы Монголиянын Улан-Батор шаарында өтө турган Азия чемпионатына катышууда. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктен билдиришти.

Маалыматка ылайык, чемпионат 11-апрелге чейин World Boxing версиясы боюнча өтөт.

Кыргызстандык боксчулардын беттештеринин ырааттамасы:

30-март

70 кг 1/8 Элдар Турдубаев — Байрамдурды Нурмухамедов (Түркмөнстан).

31-март

55 кг 1/8 Нурсултан Асанакунов — Мейлис Шадурдыев (Түркмөнстан).

1-апрель

50 кг 1/8 Бекзат Эргешов — Вишванат Суреш (Индия).

60 кг 1/8 Амантур Джумаев — Сакда Руамтхам (Таиланд).

2-апрель

65 кг 1/8 Мирзохид Имамназаров — Руслан Гафуров (Тажикстан);

80 кг 1\8 Сагын Сатыбалды уулу — Фазлиддин Эркинбоев (Өзбекстан).

5-апрель

75 кг 1/4 Дамир Атай — Жавохир Умматалиев (Өзбекстан);

85 кг 1/4 Мухаммедазиз Закиров — Жасурбек Юлдошев (Өзбекстан);

90 кг 1/4 Тыныстан Алыбаев — Чудхари Харш (Индия).
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/367934/
Кароо: 78
Басууга
Теги
Эртең бокс боюнча Азия чемпионаты башталат. Кыргыз курамасынын тизмеси
PWL 11: Акжол Махмудов жапониялык балбан Кусака менен үчүнчү жолу беттешет
Дүйнө чемпионаты −2026: ФИФА футбол эрежелерине өзгөртүү киргизди
Алыш күрөшү боюнча эл аралык турнирге 8 өлкөнүн балбандары катышууда
Криштиану Роналдунун уулу «Реал Мадрид» академиясына кошулушу мүмкүн
Кыргызстан биринчи жолу Африканын футбол боюнча улуттук курамасы менен беттешет
Мохамед Салах «Ливерпуль» клубунан кетерин жарыялады
Кыргызстандын футбол боюнча курамалары жолдоштук беттештерди өткөрөт
Дүйнө чемпионаты- 2026: Кыргызстандык тайбоксчулар 12 медаль жеңди
Чемпиондор Лигасынын чейрек финалынын бардык жуптары аныкталды
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргызстан калкынын туруктуу саны 7,4 миллиондон ашты Кыргызстан калкынын туруктуу саны 7,4 миллиондон ашты
Жакынкы Чыгыш: БУУнун баш катчысы дипломатиялык сүйлөшүүлөрдү баштоого чакырды Жакынкы Чыгыш: БУУнун баш катчысы дипломатиялык сүйлөшүүлөрдү баштоого чакырды
Шаирбек Ташиев кайрадан суракка чакырылды Шаирбек Ташиев кайрадан суракка чакырылды
&laquo;Манас&raquo; эл&nbsp;аралык аэропортуна кирүүчү жаңы жол салынат «Манас» эл аралык аэропортуна кирүүчү жаңы жол салынат
30-март, дүйшөмбү
08:00
Бүгүн Кыргызстанда Бүткүл дүйнөлүк акча жумалыгы башталат Бүгүн Кыргызстанда Бүткүл дүйнөлүк акча жумалыгы баштал...
07:45
Азия чемпионаты: Кыргызстандык боксчулардын беттештеринин ырааттамасы
27-март, жума
17:33
28-мартка карата аба ырайы
16:30
Эртең бокс боюнча Азия чемпионаты башталат. Кыргыз курамасынын тизмеси
16:05
ЕАЭБдин Өкмөттөр аралык кеңешинин кийинки жыйыны Кыргызстанда өтөт
15:23
Кыргызстанда Бүткүл дүйнөлүк акча жумалыгы өтөт
15:05
«Манас» эл аралык аэропортуна кирүүчү жаңы жол салынат