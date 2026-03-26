09:07
USD 87.45
EUR 101.46
RUB 1.08
Кыргызча

Бүгүн Бишкектин борбордук бөлүгүндө суу өчүрүлөт

Бүгүн, 26-мартта Бишкектин борборунда суу өчүрүлөт. Бул тууралуу муниципалитеттен билдиришти.

Маалыматка ылайык, 26-мартта саат 09:00дөн 15:00гө чейин Панфилов көчөсү — Манас проспектиси — Фрунзе көчөсү — темир жол линиясы менен чектелген аймакта суу болбойт.

Суу «Тоголок Молдо» суу топтомосунда жана шаардык суу түтүк тармактарында оңдоо иштерин жүргүзүүгө байланыштуу өчүрүлөт.

Бишкек мэриясы жаралган ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт жана мекеме-ишканалар менен тургундардан ичүүчү сууну алдын ала камдап алууну өтүнөт.

Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы
Фото Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы

Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/367469/
Кароо: 34
Басууга
Теги
Эң көп окулган жаңылыктар
