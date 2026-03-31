Бүгүн Бишкектин айрым бөлүгүндө убактылуу суу өчүрүлөт

Бүгүн, 31-мартта саат 09:00дөн 24:00гө чейин турак жай имараттарына, мектептерге, мектепке чейинки билим берүү мекемелерине, саламаттыкты сактоо мекемелерине жана башка социалдык жана өнөр жай объектилерине ичүүчү суу берүү токтотулат.
Өчүрүү аймагы: Шопен көчөсү — Юнусалиев көчөсү — Ахунбаев көчөсү — Жукеев Пудовкин көчөсү — Сүйөркулов көчөсү.
Д-400 мм суу түтүгүндө авариялык оңдоо иштерин жүргүзүүгө байланыштуу өчүрүлөт.
«Бишкексууканал» ишканасы ыңгайсыздык жараткандыгы үчүн кечирим сурайт жана тургундардан ичүүчү сууну алдын ала камдап алууну суранат.