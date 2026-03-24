Кыргызстанда «Кыргыз Спутник» мамлекеттик компаниясы түзүлөт

Министрлер кабинети «Кыргыз Спутник» ачык акционердик коомун түзүү жөнүндө токтом кабыл алды. Компания космостук технологияларды жана аэрокосмостук маалымат системаларын иштетет.

Суу чарбасы, айыл чарбасы жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлиги акционердик коомдун негиздөөчүсү жана жалгыз акционери болуп аныкталды.

Министрликтин маалыматы боюнча, жаңы компания жерди пайдалануу, айлана-чөйрөнү көзөмөлдөө, климаттын өзгөрүшүн талдоо, пайдалуу кендерди чалгындоо жана өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жаатындагы чечимдердин тактыгын жана натыйжалуулугун жогорулатат.

Компания Каракол шаарында өзүнүн инфраструктурасын өнүктүрүүнү пландап жатат. Бул аймактык өнүгүү жана технологияларды алуу үчүн кошумча мүмкүнчүлүктөрдү түзөт деп күтүлүүдө.

Мекеме долбоор өлкөнүн өзүнүн космостук экспертизасын өнүктүрүүгө жана спутниктик маалыматтарды колдонууну кеңейтүүгө, анын ичинде айыл чарбасында, суу ресурстарын башкарууда жана мамлекеттик процесстерди санариптештирүүдө негиз түзөрүн белгиледи.
